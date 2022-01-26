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Fular nasıl yazılır? Fular kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Fular nasıl yazılır Fular kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Fular kelimesi oldukça fazla kullanılmakta olan kelimeler arasında yer almaktadır. Fular kelimesinin dilimizde doğru bir şekilde kullanılması için ise kelimenin yazımının ne şekilde olduğu öğrenilmek istenmektedir. Fular nasıl yazılır? Fular kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı nasıl olmalıdır? Fular kelimesinin doğru yazılışı ile ilgili merak edilen tüm detayları derledik.

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Fular kelimesi, ipek ya da yarı ipekten meydana gelen bir kumaş parçası olarak bilinmektedir. Genel olarak kadınların boynuna doladıkları bir tekstil ürünü olarak bilinmektedir. Eşarp olarak da ifade edilebilir. Fular kelimesinin yazımı ise sıklıkla karıştırılmaktadır.

 Fular Nasıl Yazılır?

 Fular kelimesi yazımı sıklıkla karıştırılan kelimeler arasında bulunmaktadır. Fular kelimesinin doğru yazılışı ise ''fular'' şeklinde olmalıdır. Fular kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiş bir kelime olarak bilinmektedir. Yazımında sıklıkla hata yapılan fular kelimesinin doğru yazılışı ise fular şeklinde olmalıdır. Bunun dışında yapılan farklı yazımlar ise yazım yanlışına yol açmaktadır. Kelimenin doğru olması için fular şeklinde yazılması gerekir.

 Fular Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı Nasıl Olmalıdır?

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 Fular kelimesini doğru bir şekilde kullanmak isteyen kişiler doğru yazımının ne şekilde olduğunu bilmek istemektedir. Fular kelimesi Türk dil kurumuna göre ''fular'' olarak yazılmalıdır. Bunun dışında yapılan diğer yazımlar ise yanlış olacaktır. Fular kelimesinin doğru yazımı için harfler sırasıyla ''f-u-l-a-r'' şeklinde gelmelidir. Türk dil kurumu tarafından da kelimenin doğru yazılışı fular olarak belirtilmiştir.

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