Fuar Hostesi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Fuar Hostesi olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Fuar hostesi genellikle kongre, sempozyumu ve fuar gibi alanlarda çalışabilirler. Bu fuarlarda marka tanıtımları ve hizmetler hakkında bilgi verilir.

Fuar Hostesi Nedir?

Fuar, kongre ve sempozyumlarda marka ve hizmet tanıtımlarını yapacak fuar hosteslerine ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle de uzmanlık alanlarına göre farklı kategorilerde fuar hosteslerine ihtiyaç duyulur. Fuar hostesleri farklı sektörlerde pek çok farklı marka ile çalışabilirler. Bunun yanı sıra fuar hostesleri de bu organizasyonlarda ortaya çıkan ürünlerin ayrıntılı olarak tanıtımları yapılır.

Fuat Hostesi Ne İş Yapar?

Organizasyon, fuar ve sempozyumlarda fuar hosteslerine ihtiyaç duyulur. Burada çalışan fuar hostesleri ise fuar alanlarına gelen müşterileri karşılarlar. Aynı zamanda karşılanan müşteriler fuar hostesleri tarafından firma yetkililerine de yönlendirilirler. Fuar ikramlarını hazırlayan fuar hostesleri aynı zamanda bu ürünlerin doğru şekilde ikram edilmesini de sağlarlar. Fuarda sergilenen ürünler ile ilgili bilgi veren fuar hostesleri ürün broşürlerini de hazırlayarak onların dağıtımını sağlarlar. Organizasyon, fuar ve sempozyumlarda fuar hosteslerine çok fazla görev düşmektedir.

Fuar Hostesi Nasıl Olunur?

Fuar hostesi olabilmek için belli bir üniversite eğitimi almak gerekmez. Aynı zamanda bu gibi etkinliklerde çoğunlukla yabancı misafirler katılım sağlarlar. O nedenle fuar hosteslerinin yabancı dil bilmeleri de tercih edilebilir. Fuar hostesi olmak isteyen kişiler üniversitelerde dört yıllık lisans eğitimi veren Mütercim ve Tercümanlık ile Turizm ve Otelcilik gibi bölümlerden mezun olabilirler. Bu sayede yabancı dile hakim olan kişiler de iyi bir şekilde İngilizce konuşabilmeliler. Ayrıca ikram ve tanıtımı gerçekleştirebilmek için de belli başlı sertifika eğitimlerine katılmak gerekir.

Fuar Hostesi Olma Şartları Nelerdir?

Fuar hostesi olabilmek adına belli şartlar aranmaktadır. Bunun yanı sıra fuar hosteslerinin disiplinli ve özverili olmaları gerekir. Esnek çalışma koşullarına ayak uydurabilen fuar hostesleri ekip çalışmasına da yatkın olmalılar. Özellikle organizasyonlarda fuar hostesleri bir arada çalışırlar. O yüzden diğer kişiler ile uyumlu bir şekilde çalışmaları gerekir. Fuar hostesleri genel olarak yüksek iletişim becerilerine sahip olmalıdır. Fuarlara yabancı misafirler katıldığı için fuar hostesleri yabancı dil de bilmeliler. Bu sayede misafirler ile rahat bir şekilde iletişim kurulabilir. Fuar hosteslerinin güler yüzlü ve kıyafetine, fiziğine de önem vermesi gerekir.

Fuar Hostesinin Görevleri Nelerdir?

Fuar hosteslerinin önemli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Fuar hostesleri organizasyonlara katılan misafirlerin kayıtlarını düzenli bir şekilde tutabilirler. Aynı zamanda ürün, hizmet ve ya projeleri misafirlere doğru bir şekilde tanıtırlar. Fuar ve organizasyonlarda fuar hostesleri tek tip kıyafetler giyerler. Bu nedenler farklı kıyafetler asla giyilmez. Fuar stantlarını kuran fuar hostesleri bu stantları doğru bir şekilde düzenlerler. Aynı zamanda fuar hostesleri kendilerine sorulan soruları da doğru bir şekilde cevaplarlar.

Fuar Hostesi Maaşları Ne Kadar?

Fuar hostesleri çalıştıkları firmalara ve iş tecrübelerine göre maaş almaktalar. İşe yeni başlayan bir fuar hostesi genellikle 2 bin 320 lira ücret alabilirler. Bunun yanı sıra ortalama fuar hostesi ücreti 3 bin 200 lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca en yüksek fuar hostesi ücreti 3 bin 700 olarak biliniyor.

Fuar Hostesi İçin İş İmkanları Nelerdir?

Fuar hostesleri için iş imkanları oldukça yüksektir. Genellikle yaz sezonunda ve kış sezonunda çeşitli organizasyonlar, fuar ve sempozyumlar oluyor. Fuar organizasyonlarında ürün tanıtımı ve hizmet tanıtımları için fuar hosteslerine ihtiyaç duyuluyor.