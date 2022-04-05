Friksiyon Nedir, Ne Anlama Gelir? Friksiyon Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Fransızca kökenli kelimelerden biri olan friksiyon sözcüğünün sahip olduğu bir anlam vardır. TDK'ya göre friksiyon sözcüğü, ovma ve ovuşturma anlamına sahiptir.

Friksiyon Nedir, Ne Anlama Gelir?

İnternet kaynağından istenilen her bilgiye ulaşmak mümkündür. Bireyler istediği her konuda araştırma yaparak internet sitelerinden bilgi sahibi olabiliyor. Günümüzde en çok araştırmalar genellikle kelimelerin anlamlarıyla ilgili oluyor. Friksiyon sözcüğünün anlamı da bireylerce öğrenilmek isteniyor.

Fransızca olarak bilinen friksiyon kelimesinin günümüzde kullanıldığı bir anlam bulunuyor. Anlam bakımından oldukça merak edilen friksiyon kelimesi, ovma ve ovuşturma anlamında kullanılıyor. Gündelik hayatta friksiyon sözcüğünü ovma anlamında kullanmak gerekiyor.

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Friksiyon Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Günümüzde kişilerin Fransızca kökenli kelimelerle ilgili yaptığı araştırmalar bulunuyor. TDK sözlük anlamı en çok merak edilen kelimeler arasında friksiyon sözcüğü bulunuyor. Friksiyon sözcüğünün Fransızca kökenli olduğunu öğrenenler ilk olarak sözlüklerde yer alıp almadığını kontrol ediyor. Friksiyon kelimesinin TDK'da belirlenen tüm anlamları kolayca öğrenilebiliyor. Fransızca kökenli olan friksiyon kelimesi TDK'ya göre, ovma anlamındadır.