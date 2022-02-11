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Frig medeniyeti nerede kurulmuştur? Özellikleri nelerdir? Frig uygarlığına ait önemli eserler

#Frig Medeniyeti Nerede Kurulmuştur?#Özellikleri#Eserler
Frig medeniyeti nerede kurulmuştur Özellikleri nelerdir Frig uygarlığına ait önemli eserler

Geçmiş yıllarda kurulmuş farklı pek çok medeniyet bulunmaktadır. Bu medeniyetler özellikle tarih severler tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Bunlardan birisi de Frig Medeniyetidir. En kadim medeniyetlerden olan Frig Medeniyeti yaklaşık olarak 250 yıl egemenliğini sürdürmüştür. Peki Frig medeniyeti nerede kurulmuştur? Özellikleri nelerdir? Frig uygarlığına ait önemli eserleri sizlere detaylıca derledik.

 

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Frig medeniyeti M.Ö 720 yılında kurumuş önemli medeniyetlerden birisidir. Tarım, hayvancılık ve el sanatları gibi farklı alanlarda gelişmiş olan Frig medeniyeti tarihte de bu özelliği ile bir ilk gerçekleştirmiştir.

Frig Medeniyeti Nerede Kurulmuştur?

Frig Medeniyeti günümüzde Batı Anadolu olarak tanımlanmış olan bölgede kurulmuştur. Frig medeniyetinin kurulduğu yer tarıma elverişli olduğu için medeniyetin en önemli geçim kaynağı tarım olmuştur. Ayrıca Frig medeniyeti tarihte tarımı korumak için kanun çıkaran ilk medeniyet olarak da bilinmektedir.

Batı Anadolu'da kurulmuş olan Frig medeniyetinin sınırları Ankara'ya kadar uzanmakta idi. Başkenti Gordion olan bu medeniyetin günümüzdeki adı ise Polatlı olmaktadır. Gordion kentinde tarım ve hayvancılık ile birlikte ticaret ve el sanatları da gelişmiştir.

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Frig Medeniyeti Özellikleri Nelerdir?

Frig medeniyeti M.Ö. 720 yılında Batı Anadolu'da kurulmuş medeniyetlerden birisidir. Pek çok özelliği ile diğer medeniyetlerden büyük farklılıkları da bulunmaktadır. Frig medeniyetinin özellikleri şunlardan oluşmaktadır:

- Frig medeniyetinde iki farklı dil konuşulmakta idi. Bu dillerden birisi Hint - Avrupa dillerinden olan Frigce, diğeri ise Fenike dili olmaktadır.

- Frig medeniyetinde en çok tarıma önem verilirdi. Bu nedenle en büyük tanrıçaları Kibele olmuştur. Hasat zamanı geldiğinde ise Frigler toprak tanrıçası olan Kibele için ayinler düzenlemiştir.

- Frig medeniyetinde gelişen alanlardan diğeri ise dokumacılık olmaktadır. Özellikle Friglerden günümüze kadar gelmiş olan birçok halı ve kilim müzelerde sergilenmektedir. Bu halıların pek çoğu da günümüzde de kullanılan yün kumaşlarından dokunmuştur.

- Frigler savaşçı bir millet olarak bilinmektedir. Hititler'in Anadolu'daki hakimiyetine son vermiş olan Frigler sınırlarını Karadeniz'e kadar genişletmiştir.

- Midas'ın hükümdar olduğu dönem Frig medeniyetinin en güçlü olduğu dönemdir. Bu sebeple pek çok kaynakta bu medeniyet Midas medeniyeti olarak da bilinmektedir.

Frig Uygarlığına Ait Önemli Eserler

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Anadolu'nun önemli medeniyetlerinden olan Frig medeniyetinin başkenti Ankara Polatlı'daki Gordion'dur. Birbirinden güzel Frig Medeniyeti dönemi eserleri ise Anadolu Medeniyetler Müzesinde sergilenmektedir. Frig uygarlığına ait olan önemli eserlerden bazıları şunlardır:

- Kybele Başı: Frig tanrıçası olan Kybele ana tanrıça olarak bilinmektedir. Genellikle Kybele yanında aslan gibi yırtıcı hayvanlar ile betimlenmiştir Sadece başı kalmış olan Kybele heykeli kumaştan yapılmıştır.

- Kakma İşlemeli Ahşap Maşa: Midas'ın babası olan Gordias'a aittir. Mezar 1950 yıllarında yapılan kazılarda el değmemiş halde bulunmuş ve içerisinde çok sayıda ahşap ele geçirilmiştir. Bu ahşap masada Frig uygarlığının ahşap işçiliğine verdiği önemi göstermektedir.

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- Servis Sehpaları: B sehpa ilk ortaya çıktığı zaman paravan olduğu düşünülmüştür. Çember içerisinde bulunan desenin Tanrıça Matar'ı temsil ettiği bilinmektedir. Bunun dışında yapılan süslemeler simetriye önem verilerek yapılmıştır.

- Ahşap Kakmalı Tabure ve Masa Parçaları: Buradaki kakmalı tabure MM Tümülüsü'nden önce yapılmış olan P Tümülüsü'nden ele geçirilmiştir. İşçilik olarak ise MM Tümülüsü'nde yer alan kakmalı masa ile kıyaslanabilmektedir.

- Koçbaşı Tunç Situla: Ahşap eserlerin yanı sıra pek çok sayıda tunç eserleri de bulunmaktadır. Bunların pek çoğu Gordias'ın cenaze şöleni sırasında kullanılan kaplar olduğu düşünülmektedir. Buradaki eser ise alt kısmı koçbaşı şeklinde bir törensel içki kabı olmaktadır.

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- Savaşan Hayvanlar: Bu oyuncak bir aslan ve boğanın savaşının gösterdiği ahşap bir oyuncaktır. Diğer örnekleri ile birlikte P Tümülüsü'nde bulunmuştur.

 

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#Frig Medeniyeti Nerede Kurulmuştur?#Özellikleri#Eserler

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