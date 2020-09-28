Frenk üzümü nedir? Frenk üzümü nerede ve nasıl yetişir? Frenk üzümü faydaları

Frenk üzümü, parlak ve yuvarlak görünümü ile dikkat çeker. Sağlığa faydaları da bulunan bu lezzetli meyvenin ülkemizde küçük çaplı üretimi ve satışı yapılıyor olsa da dünya çapında yaygın bir kullanım alanı vardır.

Frenk Üzümü Nerede ve Nasıl Yetişir?

Frenk üzümünün ava vatanı Batı Avrupa olarak bilinir. Taşkırangiller ailesinden olan bu meyvenin bazı türleri dört mevsim yeşil kalabilen bodur çalılar şeklindedir. Bu meyve, yaklaşık 1,5 metre boyundadır. Kimi zaman bu meyvelerin kültürü alınarak da bazı bölgelerde yetiştiriliyor.

Bu meyve Doğu, Kuzey ve Orta Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yetiştirilir. Bazı cinsleri kış aylarında yapraklarını dökse de bazıları sürekli yeşil kalabiliyor. 4 farklı türde Frenk üzümü vardır.

Bunlar; küçük kırmızı Frenk üzümü, büyük kırmızı Frenk üzümü, siyah renk Frenk üzümü ve siyah renk Frenk üzümüdür. Tatları birbirinden farklı olan bu meyvelerin genel olarak içerdiği etken maddeler aynıdır. Tatlı ve salatalara tat katmak ve süslemek için de kullanılan bu küçük ve şirin meyve yoğun aroması ile yiyeceklere de lezzet katar.

Frenk Üzümü Faydaları

Frenk üzümü, B ve C vitaminlerini içerir.

Manganez, fosfor, Demir, bakır, potasyum ve mineraller bakımından zengindir.

Yüksek oranda lif içerir.

Ateş düşürücü özelliği vardır. Terleyerek zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Adet dönemlerinde yaşanan huzursuzluk, ağrı ve krampların büyük ölçüde azalmasına yardımcı olur.

Hafif laksatif etkisi vardır. Kabızlık sorununu çözer ve bağırsakları önemli ölçüde çalıştırır.

İştah açıcı özelliğe sahiptir ve sindirim sistemini rahatlatır. Hazımsızlığa bağlı gaz ve ağrı şikayetlerinin azaltılmasına yardımcı olur.

Yapraklarından elde edilen infüzyon ise, açık yaraların iyileştirilmesine yardımcı olur.

Ağız enfeksiyonlarını gargara yaparak rahatlıkla geçirebilirsiniz.

Frenk Üzümü Nasıl Tüketilir?

Frenk üzümü, yoğun meyve tadı nedeni ile genellikle reçel ve marmelat yapılarak tüketilir. Ülkemizde yeni yeni yaygınlaşan ve satılan bu meyvenin dünyada yaygın bir kullanım alanı vardır. Aynı zamanda bu meyve, soslara, tatlılarda ve salatalara da lezzet verir. Bu meyvenin şurubu, diğer meyvelerin suyuyla karıştırılarak ve likör olarak da tüketiliyor.

Ekşi ve mayhoş meyve sevenler, Frenk üzümünü olduğu gibi de rahatlıkla tüketebilir. Şifa niyetine tüketileceği zaman daha çok çiğ yenilmesi tercih edilmelidir. Günlük 100 gram Frenk üzümü yiyerek vücudunuzun C vitamini ihtiyacının 3 kat fazlasını karşılayabilirsiniz. Gerek sağlığa faydaları gerek mayhoş tadı ile her geçen gün bu meyveye ilgi artıyor. Frenk üzümü bir diğer aşı ile Bektaşi üzümü olarak da biliniyor.

Siyah Frenk Üzümünün Özellikleri Nelerdir?

Siyah Frenk üzümünü, daha çok Avrupa ve Asya’nın kuzeyinde yetiştirilir. Siyah Frenk üzümünün yaprağındaki bileşenler terapi tedavilerinde de kullanılıyor. Siyah Frenk üzümünün antibakteriyel, antioksidan ve antiviral etkileri bulunur. Siyah Frenk üzümünün 100 gramı günlük C vitamini ihtiyacının 3 katını karşılıyor. Aynı zamanda siyah Frenk üzümünün suyundaki bileşenler, kardiyovasküler hastalıkların iyileştirilmesinde büyük görev görür.

Bu meyve, vücudun serbest radikallerden temizlenmesine de yardımcı olur. Bu meyve, bağırsakları düzenler ve sağlıklı bakterilerin sayısını önemli ölçüde arttırır. Bu nedenle kabızlık ve bağırsak sorunu yaşayanların da çiğ olarak bu meyveyi tüketmesi önerilir.