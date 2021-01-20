Frekans nedir? Frekans birimi, çeşitleri ve ölçümü hakkında bilgi

Dalga boyu ve dalga sabitliği ile beraber ölçümü yapılabilen frekans, zamana bağlı olarak ele alınmakta ve ortaya çıkarılmaktadır. Birçok farklı alanda kullanıldığı gibi aynı zamanda eğitim içinde büyük bir öneme sahiptir. Şimdi gelin beraber frekansın ne olduğuna bakalım ve inceleme gerçekleştirelim.

Frekans Nedir?

Belli bir süre içerisinde sabit bir yerden geçen dalgaların (titreşim) sayısına frekans denmektedir. Bu doğrultuda hareketin bir kere tekrarı için geçen süre adına ise periyot denmektedir. Diğer bir deyişle dalganın geçmesi gereken 1/2 olarak ifade edilirken, frekans ise saniyede 2 şeklinde bilinir. Frekansı ölçebilmek için ise birim açısından, ‘hz’ kullanılmaktadır. Saniye başına geçen dalgaları temsil eder.

Frekans Birimi

Frekans birimi Hertz, yani (hz) biçiminde ele alınır ve ifade edilir. Bu doğrultuda bir saniye içerisinde tespit edilen ve geçen dalga sayısını anlatmaktadır. Aynı zamanda herhangi bir olayın Bir saniye içerisinde tekrarlanması şekilde de ifade edilebilir. Mesela bir olayın 2 hertzlik frekansa sahip olması, bu olayın saniyede kendine iki defa tekrar etmiş anlamına gelmektedir. Genel olarak bir saniye içerisinde kaç Hertz frekansın geçtiği bu şekilde birim olarak ele alır ve tespit edilir.

Frekans Çeşitleri

Amacı ve özelliklerine bağlı olarak pek çok farklı frekans bulunmaktadır. Bu frekanslar değişik şekillerde tespit edilir ve farklı sayılarda periyotlara sahiptir.

- Radyo frekansı iletişim teknolojisi ile beraber kablosuz telekomünikasyon sinyallerin iletildiği yapıdır.

- Ses frekansı ise saniyede basınç değişimi üzerinden tespit edilen frekans çeşididir.

- Işık frekansı ışığın rengini söyler. Pek çok tatlı ışık seviyelerinde dalga boyları bulunmaktadır. Bu da doğrultuda yüksek spektrum Işık frekansları mavi, düşük dalgalı Işık frekansları ise kırmızı olarak anlatılır.

Frekans Ölçümü

Bir olayın belirli bir zaman aralığında kaç defa tekrar ettiği frekans olarak bilinmektedir. Birtakım dijital multimetreler kullanılmak suretiyle frekans ölçümü yapılmaktadır. Bu doğrultuda isteğe bağlı olarak frekans ölçümü açısından belli başlı bazı değişik modlar bulunur. Bu modlar frekansı çeşidine bağlı olarak ele alınır ve ölçüm gerçekleştirilir. Böylece saniye bazında kaç Hertz frekans gerçekleştiği ve dalga boyu ortaya çıktığı anlaşılmaktadır.