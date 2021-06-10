Freedos Nedir, Ne Anlama Gelir? Freedos Laptop Alınır Mı?

Freedos terimi ile genel olarak bilgisayarın işletim sistemini öğrenmek istediğiniz zaman karşılaşırsınız. Freedos işletim sistemi ile satılan cihazları daha ucuza alabilmeniz de mümkündür. Freedos işletim sistemine sahip olduğunu gördüğünüz cihazlar aslında içerisinde hiç bir işletim sisteminin yüklü olmadığı bilgisayarlar olarak ifade edilebilirler.

Freedos Nedir, Ne Anlama Gelir?

Freedos kelimesi bir işletim sistemini ifade etmek için kullanılmaktadır. Genel olarak dizüstü bilgisayar alacağınız zaman karşılaştığınız freedos terimi, açık kaynaklı bir işletim sistemi olarak ifade edilebilir. Bir bilgisayar almaya karar verdikten sonra öncelikli olarak özelliklerinin araştırılması gerekmektedir. Satın almadan önce araştırılan özelliklerinden birisi de hangi işletim sistemine sahip olduğunu öğrenmek olmaktadır. Eğer işletim sistemi kısmında freedos şeklinde bir kelime ile karşılaşırsanız aslında içerisinde herhangi bir işletim sisteminin yüklü olmadığı şeklinde de yorumlanabilir.

Freedos işletim sistemine sahip olan cihazlar da herhangi bir işletim sistemi yüklü değildir. Satışı yapan firmanın işletim sistemi için ek bir ücret ödememesine bağlı olarak da fiyatlar daha uygun olmaktadır. Freedos işletim sistemine sahip bir bilgisayar aldığınız takdir de hiç bir işlem yapamazsınız. Bilgisayarı kullanabilmek için öncesinde içerisine bir işletim sistemi yüklemeniz gerekmektedir. Bilgisayarınızın desteklediği bir işletim sistemini tercih ederek Windows 7, Windows 8, Windows 10' dan birisini yükleyebilirsiniz.

Freedos Laptop Alınır mı?

Freedos laptop fiyatları maliyetinin daha düşük olmasına bağlı olarak daha uygun olmaktadır. Uygun fiyatlı olarak satılmakta olan freedos laptop tercih edilme ihtimalini de yükseltmektedir. Freedos laptop almak isteyen kişiler genel olarak fiyat seçeneklerinin daha uygun olmasından kaynaklı olarak böyle bir araştırma yaparlar. Freedos laptop aslında diğer bilgisayarlardan çokta farklı değildir. Sadece içerisinde bir işletim sistemi bulunmamaktadır. Bilgisayarların içerisinde bulunan işletim sistemi, bilgisayarda çalışan tüm donanımların ve yazılımların hem denetimini hem de yönetimini sağlamaktadır. Bilgisayar da yüklü olan bir işletim sisteminin olmaması bilgisayarı kullanamayacağınız anlamına gelmektedir.

Bilgisayarınızı kullanıma hazır hale getirmek için öncesinde içerisine bir işletim sistemi yüklemeniz gerekir. İşletim sistemi yükledikten sonra ise freedos laptop ile diğer laptoplar arasında herhangi bir fark kalmamaktadır. İstediğiniz bir işletim sistemini bilgisayarınıza yükledikten sonra ise hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Dolayısıyla freedos bir laptop almanız da engel bulunmamaktadır.

Freedos Bilgisayarlar Nasıl Kullanılır?

Freedos bilgisayarların diğer bilgisayarlardan bir farklı bulunmamaktadır. Freedos bilgisayarları kullanmaya başlamadan önce format atılması gerekmektedir. Format atılma işlemi ise yaklaşık olarak bir saat süren bir işlem olarak ifade edilebilir. Format atma işlemi sırasında ise bilgisayarın içerisine yüklenecek bir işletim sistemi ile bilgisayarınız kullanıma hazır hale gelecektir. Özellikle son zamanlarda freedos olarak satılan bilgisayarların sayısında gözle görülür bir artış yaşanmaktadır. Bunun sebebi ise kullanıcıların Windows işletim sistemine fazladan para ödememek istemeleri olarak ifade edilebilir. Freedos işletim sistemine sahip olan bir bilgisayar satın aldığınız zaman içerisine herhangi bir işletim sistemi yükleyebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Freedos bilgisayarlar, içerisine işletim sistemi yüklendikten sonra diğer bilgisayarlardan hiç bir farkı bulunmayan bilgisayarlar haline gelirler. Tek farkı içerisinde bir işletim sistemi yüklü olmadığı için daha uygun fiyat seçenekleri ile satın alabilirsiniz.