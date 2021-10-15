Frapan ne demek? TDK'ya göre frapan kelimesinin sözlük anlamı

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Frapan kelimesi genel olarak moda sektöründe sıklıkla kullanılıyor. Günlük yaşantımızda da yer almaya başlayan frapan'ın TDK'ya göre farklı anlamları bulunmaktadır. İşte, Fransızca'dan dilimize geçmiş olan frapan kelimesinin anlamı...

FRAPAN NE DEMEK?

Frapan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. Fransızca kökenli olan frapan'ın TDK'ya göre frapan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Göz alıcı, göze çarpıcı, alımlı

FRAPAN KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Frapan kadın.

- Frapan elbise.

- Frapan renk

FRAPAN GİYİM TARZI NE DEMEK?

Özellikle kadın modasında dikkat çekici, gösterişli giyim tarzını yansıtan görünüme frapan denmektedir. Göze hitap eden bir giyim tarzı anlamına gelen frapan, olumlu bir tanımlamada kullanılır.