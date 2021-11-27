Fransızca Seni Seviyorum Ne Demek, Nasıl Denir Ve Yazılır? Fransızca Seni Seviyorum Kelimesinin Okunuşu Nedir

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Birçok dilde olduğu gibi Fransızcada da sevilen veya aşık olunan kişiye yönelik aşk ve sevginin ifade edildiği sözcük ve cümleler vardır.

Fransızca Seni Seviyorum Ne Demek, Nasıl Denir Ve Yazılır?

Bir insanın sevdiği insana duygularını söylemesi, aşkını ve sevgisini ifade edip açılması son derece normal ve doğal bir süreçtir. İçinden taşan bu duygulardan sevdiği insanın haberdar olmasını ve kendisinin duygularına cevap beklemesi olağandır.

Kalbinde kelebeklerin uçuştuğu böylesi bir dönemde aşkını her türlü yol ve yöntemle anlatmak ister. En fazla da "aşkın dili" diye bilinen Fransızca cümleler kurmak ister. Bu sebeple Fransızca dilinde "seni seviyorum" cümlesini kurmak, söylemek ve yazmak ister. Fransızcada kişi karşısındakine aşkını şu cümle ile anlatır: "je t'aime"

Fransızca Seni Seviyorum Kelimesinin Okunuşu Nedir?

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Fransızca "Je t'aime" cümlesi şu şekilde okunur:" jö tem"