Fransızca saatler konusu "les horaires" başlığı altında ele alınır ve bilinmesi gereken çok önemli kuralları bulunmaktadır.

Fransızca Saatler

Her dilde zaman ölçüsünün ifade ediliş biçimi farklılıklar göstermektedir. Fransızcada saatler konu başlığı çalışılırken temel kuralları çok iyi bilmek ve bol bol örnek cümleler çalışarak konuyu pekiştirmek gerekir. Fransızca saatler "les horaires" kelimesin ile ifade edilir.

Fransızca Saatler Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

Fransızca saatler ve zaman ölçüsü konu başlığını çalışırken öncelikle Fransızca sayıları bilmek gerekir. Hem konuşurken hem yazarken Fransızca sayıları kavramış olmak bu konu başlığını daha iyi anlamayı, kavramayı sağlayacaktır. Fransızca saatler ile ilgili ön koşul olarak bilinmesi gereken kuralları şu şekilde sıralamak olanaklıdır:

Fransızca' da saat sözcüğünün karşılığı "heure"dir.

Fransızca'da saatler "etre" fiili ve 3.tekil şahıs olan "il" zamiri kullanılarak ifade edilir.

"Çeyrek" saat ifade edilirken "quart" sözcüğü kullanılır.

"Buçuk" saat dilimi ise Fransızca'da "demie" kelimesi ile anlatılır.

"Öğle vakti" anlatılırken ise "midi" sözcüğü kullanılmaktadır.

Türkçe'de "...kala..." ya da "...(dakika)... var..." şeklinde ifade edilen zaman anlatımı Fransızca'da "moıns" sözcüğü kullanılır.

"Gece yarısı" nı anlatmak isterken Fransızca'da "minuit" kelimesi kullanılmaktadır.

Şayet "sabah karşı" bir zaman dilimi anlatılmak istenirse bu defa da "du matin" kalıbı kullanılır.

Öğlen sonraki saat diliminde kullanılan 12'den büyük rakamlar kullanılmaz. Onun yerine rakam yazılır ve ardından "du soir" kalıbı getirilir.

Fransızca'da zaman ölçüsü yani saat ile ilgi bu kuralları örnek cümlelerde kullanarak konuyu açıklamak ve pekiştirmek gerekirse:

"Saat kaç" veya "saat kaçtır" soru cümlesinin kalıp cümlesi şöyledir: "Quelle heure est-il?" veya "İl est quelle heure?"

Fransızca'da tam bir saat söylenirken kullanılan kalıp cümle şu biçimdedir: "Il est une heure.( 13.00) "Il est sept heures. (07.00)" "Il est dix heures.(10.00)" "Il est quinze heures. (15.00)" (Saat on beştir.)

Şayet öğleden sonraki zaman dilimindeki zaman, yanii saat anlatılıyorsa bu kez "du soır" kalıbi eklenir. Örneklerle açıklayalım: "Il est douze heures du soir.( 24.00)" ( Saat gece yirmi dört.) "Il est sept heures du soir. (19.00)" (Saat akşam saat on dokuz.)

Eğer sabaha karşı olan zaman dilimindeki saatler anlatılmak isteniyorsa bu kez de "du matin" kalıbı saatin ardından yazılır. Örneklerle açıklayalım: "Il est sept heures du matin." (07.00)" "Il est six heures du matin. (06.00)"

Tam öğlen saati olduğunu anlatmak için ise Fransızca'da kullanılan kalıp cümle şöyledir:"İl est midi."

Fransızca'da saatler cümle içerisinde rakamla kullanılmak istendiğinde ise şu kalıp formu kullanılır: "19h00", "16h 00", "18h 00", "09h 00", "23h 00"

Türkçe'de "çeyrek saat " kalıbı ise Fransızca'da şu şekilde kullanılmaktadır: "İl est huit heures et quart." ( Saat sekiz çeyrek.) "İl est une heure et quart." (Saat bir çeyrek.) "Il est dix et quart. (Saat on çeyrek.)

Türkçe'deki "buçuk saat" ise Fransızca'da "demie" sözcüğü ile yapılır. Örnek cümlelerle anlatalım:"İl est huit heures et demie. (Saat sekiz buçuk.)" "İl est dix heures et demie. ( Saat on buçuk.)" "Il est huit heures et demie. ( Saat yedi buçuk.)"

Türkçe'deki "öğleden sonra" kalıbının Fransızca karşılığı ise "de l'apres-midi" dir. "İl est trois heures de l'apres-midi. ( Saat öğleden sonra üçtür.)"