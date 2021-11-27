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Fransızca Renkler - Fransızca Renklerin Okunuşları Ve Yazılışları İle Örnek Cümleler Konu Anlatımı

Fransızca Renkler - Fransızca Renklerin Okunuşları Ve Yazılışları İle Örnek Cümleler Konu Anlatımı

Fransızca Hint Avrupa dil ailesinin Romen dilleri alt kategorisinden Fransa ülkesini benimsemiş bir dildir. İstatistiklere göre dünyada 200 milyon insan Fransızca bilmektedir. Bu 200 milyon arasından 128 milyon insan Fransızcayı ikinci bir dil olarak ya da ana dili olarak konuşmaktadır. Aynı zamanda Fransızca bazı bölgelerde resmi dil olarak geçmektedir. Fransa ülkesi dışında İsviçre, Lüksemburg ve Belçika gibi ülkelerde de konuşulmaktadır. Afrika ve Amerika kıtası da Fransızcanın konuşulduğu yerlere dahil edilmektedir. Fransızca renklere, okunuşlarına, yazılışlarına örneklerle detaylıca derledik.

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Renkler konusu bir dili öğrenirken ayrı bir başlık altında öğretilmektedir. İlgili renklerin ilgili dilde karşılığı verilmektedir. Örneğin kırmızı renk Türkçe olarak varken bu rengin İngilizce karşılığı red olarak yazılmaktadır. Aynı şekilde kırmızı renk ve diğer renklerde Fransızcada farklı yazılış, telaffuz ve okunuşa sahip olmaktadır. Dünyada çok çeşitli renklerin olduğunu var sayarsak her rengin öğrendiğimiz dilde karşılığını bilmenin zaman ve emek gerektirdiğini bize göstermektedir. 

 Fransızca Renklerin Okunuşları ve Yazılışları 

 Bir kelimenin söylenmesi, gırtlaktan çıkması yani okunması şekline telaffuz denmektedir. Renklerin de her dilde belirli bir okunuşu, söylenişi yani telaffuzu bulunmaktadır. Bir dilde bir renk farklı yazılmış ve yazıldığı gibi okunmuyor olabilir. Bunun tam tersi de söz konusu olabilmektedir. Bazı dillerde kelimeler buna renklerde dahil olmak üzere yazıldığı şekliyle okunuyor olabilir. 

 Fransızca renklerin okunuşlarını anlayabilmek için Fransızca telaffuzu hakkında ön bilgiye sahip olmak dili öğrenirken işinizi kolaylaştıracaktır. Fransızcada bazı telaffuz kuralları vardır. Örneğin foucault kelimesi Fransızca bir sözcük olup bu şekilde yazılırken fuko şeklinde telaffuz edilmektedir. 

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 Fransızcada okunma olayı diğer dillere göre biraz daha zor zaman isteyen bir olgu olabilir. Diğer dilleri şarkı söyleyerek ufak da olsa telaffuz hatalarıyla idare edebilirsiniz. Fakat Fransızcada hangi harfi yutmanız gerektiğini hangi harfi iyi bir şekilde gırtlaktan seslendirme yapmanız gerektiğini iyi bilmeniz lazımdır. 

 Bu bilgilerden dolayı Fransızca yazmayı kolay öğrenirken telaffuz etmeyi yani okumayı yazmaya göre biraz daha geç öğrenebilirsiniz. 

 Şimdi sizlere aşağıda Fransızca renklerin hem nasıl yazıldığını hem de nasıl okunduğunu Türkçeleriyle beraber listeledik; 

Renk: Yazılışı: Couleur Okunuşu: Kulö 

Siyah: Yazılışı: Noir Okunuşu: Nua h 

Mavi: Yazılışı: Bleu Okunuşu: Bulü 

Kahverengi: Yazılışı: Marron Okunuşu: Maon 

Yeşil: Yazılışı: Vert Okunuşu: Ve 

Turuncu: Yazılışı: Orange Okunuşu: Ohongj 

Mor: Yazılışı: Violet Okunuşu: Viole 

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Kırmızı: Yazılışı: Rouge Okunuşu: Gojjı 

Beyaz: Yazılışı: Blanc Okunuşu: Blo 

Sarı: Yazılışı: Jaune Okunuşu: Jönnö 

Gri: Yazılışı: Gris Okunuşu: Grı 

Altın: Yazılışı: Dore Okunuşu: Doe 

Gümüş: Yazılışı: Argente Okunuşu: Arjonti 

Fransızca Renkler Örnek Cümlelerle Konu Anlatımı 

 Fransızcada renkler konusu ezbere dayalı bir konudur. Renklerin yazılışlarını bilip okunuşlarını ezberledikten sonra renklerle ilgili keyifli cümleler kurabilirsiniz. 

 Fransızcada renkler konusunda tıpkı sayılar konusunda olduğu gibi bilinmesi gereken bir detay vardır. Renklerin kullanımı dişi ve erkeğe göre değişmektedir. Bahsedilen bu durum rengin kökünün erkekten dişiye geçiş aşamasında e ekini almasıyla ilgilidir. Dili yeni öğrenenler için bu durum biraz garip gelmektedir. Oysa ki bu kuralı öğrenmek oldukça basittir. 

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 Renklerin ismi erkek veya dişi oluşa göre farklılık göstermektedir. Örnek cümlelerde bu durumu fark edeceksiniz. Hem dişiler hem de erkekler için renklerin kullanımı gösterilecektir. 

 Örneğin yeşil renk Fransızcada erkekler için vert kadınlar için ise verte şeklinde kullanılmaktadır. Yine aynı şekilde gri renk erkekler için gis kadınlar için grise olmaktadır. Kahverengi erkekler için brun kadınlar için brune şeklindedir. Siyah renk erkekler için noir iken kadınlar için noire şeklinde olmaktadır. 

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 Fransızca renklerle ilgili örnek cümleler şöyledir; 

Bu ne renk? De quelle couleur est-il ? 

Bu sarıdır. II est jaune 

Bu etek ne renktir? De quelle couleur est la jupe ? 

Etek yeşildir. Elle est verte. Etek kadına özgü bir kıyafet olduğu için dişiler için olan yeşil renk karşılığı yan verte kullanılmıştır. 

Favori rengin ne? Quelle est ta couleur préférée ? 

Benim favori rengim yeşil. Ma couleur préférée est le vert. Bu cümlede ise yeşil renk erkekler için kullanılan vert şekliyle yer almıştır.

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