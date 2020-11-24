Fransızca Öğretmenliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Fransızca Öğretmenliği bölümü, öğrencilere Fransızca öğretecek eğitimciler yetiştirmeyi amaçlar.

Fransızca Öğretmenliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Fransızca öğretmenliği bölümü, Eğitim Fakültelerinde eğitimi verilen ve MEB’e bağlı müfredata göre eğitim verecek öğretmen yetiştirmeyi amaçlan bir bölümdür. Bu kişiler MEB’e bağlı liselerde ya da özel okullarda eğitim verebiliyor.

Fransızca Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Öğrencilere Fransızca öğreten işinde yetkin eğitimcileri yetiştiren bölüme Fransızca Öğretmenliği Bölümü denir. Bu kişiler pek çok devlet okulunda, özel okulda, etüt merkezinde, dershanede ya da özel derslerde ders verme imkanına sahip oluyor. Bu bölüme ilgi giderek artıyor. Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları temel alıyor. 4 yıllık bir lisans eğitimi olan Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı, teknolojik gelişmelerden ve çağdaş yaklaşımlardan haberdar olan, öğretim yöntemlerini, çeşitli öğretim faaliyetleri düzenleyerek öğretim yöntem ve stratejilerini bu yöntemlerle öğrenimde kullanabilen nitelikli öğretmenler yetiştirmeyi amaçlar.

Fransızca Öğretmenliği Bölümünün Amacı Nedir?

Fransız öğretmenliği Bölümünün amacı, öğrencilerin seviyesine ve yaşına uygun programlar hazırlayarak etkili bir biçimde Fransızca öğrenmesini sağlayacak eğitimciler yetiştirmektir. Öğretmenler çocukların gelişimini inceler ve eğitim verdiği grubun ya da kişilerin özelliklerine göre bir ders program uygular.

Fransızca Öğretmenliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Fransızca Öğretmenliği Bölümü mezunları, devlet okullarında, özel okullarda, dershanelerde, etüt merkezlerinde ve daha pek çok yerde öğretmenlik yapma imkanı buluyor. Bunun yanında Fransızcaya ihtiyaç olabilecek her yerde (uluslararası ticaret, çeviri, turizm ve bankacılık) gibi pek çok alanda çalışma imkanı bulurlar.

Fransızca Öğretmenliği Bölümü Kaç Yıllıktır?

Eğitim Fakültesi bünyesinde okutulan Fransızca öğretmenliği, 4 yıllık bir lisans programıdır. Fakat hazırlık sonucu okutulması ile birlikte eğitim süresi 5 toka çıkıyor. Bu bölümde okuyacak kişilerini bir Fransızca alt yapısı olması gerekiyor. Aksi taktirde bu bölüm, pek çok öğrenciye okunması oldukça zor bir bölüm olarak geliyor.

Fransızca Öğretmenliği Okumak için Ne Gereklidir?

Fransızca öğretmeni olabilmek için öncelikle TYT (Temel yeterlilik) sınavına girmeniz gerekiyor. Ardından YDT (yabancı dil) donanıma girerek bu bölümden aldığınız puan ile tercih yapmanız gerekir. YKS’nin ilk oturumu olan TYT’den yüksek puan alan kişiler YDT sınavına girmeye hak kazanıyor. Aynı zamanda bu bölümü okumak isteyen öğrencilerin yabancı dile meraklı ve bu alanda başarılı kişiler olması gerekir.

Fransızca Öğretmenliği Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Fransızca öğretmenliği öğretimi, genellikle Fransızca okutulan bazen de İngilizce konuşulan bir lisans bölümüdür. Bu bölümü okuyacak kişilerin Fransız ya da İngilizce dil bilgisi alt yapısı olması gerekir.

Fransızca Öğretmenliği Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Fransızca öğretmenliği bölümü TYT ve YDT puan türüne göre öğrenci alıyor. Bu bölümde okuyacak kişilerin yabancı dil ve temel yeterlilik sınavından bölüm için yeterli puan alması gerekir.

Fransızca Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Sözlü İletişim Becerileri

Özel Öğretim Yöntemleri

Araştırma Becerileri

Kısa Öykü İncelemesi

Sözlü Anlatım

Yazılı Anlatım

Bağlamsal Dilbilgisi

Eğitim Psikolojisi

Fransız Edebiyatına Giriş

Bağlamsal Dilbilgisi

Fransızca Öğretmenliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Fransızca öğretmenliği bölümünden mezun olarak Fransızca öğretmeni unvanını almaya hak kazanan kişiler, genellikle kamu ve özel eğitim kurumlarında öğretmenlik yapar. Kamuda işe girmek isteyen kişiler ise, KPSS’ye girerek yeterli puan alması gerekir.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Fransızca öğretmenleri kamu ve özel eğitim kurumlarında görev yapabilir. Bunun yanında konsolosluklarda, tercümanlık gerektiren yerlerde, uluslararası firmalarda ve daha pek çok alanda çalışma imkanı bulurlar.

Fransızca Öğretmenliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Fransızca öğretmenleri genellikle okullarda ve sınıf ortamında çalışır. Bu bölümden mezun olan kişiler, genellikle okullarda lise düzeyindeki öğrencilere Fransızca eğitimi verir. Fransızca mütercim, tercümanlık, Fransız Dili ve Edebiyatı okuyan kişiler Fransızca eğitimi veriyor. Bu bölümü okuyanlar pek çok alanda çalışma imkanı buluyor.

Fransızca Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Marmara Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

On Dokuz Mayıs Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi