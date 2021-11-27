Fransızca Konuşan Ülkeler Hangileridir? Afrikada Ve Dünyada Fransızca Konuşan Ülke Ve İnsan Sayısı

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Fransızca dünyadaki en çok konuşulan diller arasında yer almaktadır. Hint Avrupa dil ailesine mensup olan diller arasındadır. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de resmi dili olarak kabul edilmektedir.

Fransızca Konuşan Ülkeler Hangileridir?

1) Fransa

Avrupa'nın en büyük devletlerinden bir tanesidir. Fransa aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi ülkedir. Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesi arasında yer alan bu ülkede Fransızca resmi dildir.

2) Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Afrika kıtasında yer alan bir ülkedir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde de resmi dil ve konuşulan dillerden bir tanesi Fransızcadır. Demokratik Kongo Cumhuriyeti eski adı ise Zaire'dir.

3) Kanada

Amerika kıtasında bulunan bir ülkedir. Kanada tam olarak Amerika kıtasının Kuzey tarafında yer almaktadır. Resmi dil ise Fransızcadır.

4) Kamerun

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Afrika kıtasında bulunan bir ülkedir. Kamerun resmi adı Kamerun Cumhuriyeti'dir. Resmi dil Fransızcadır.

5) İsviçre

İsviçre'de de konuşulan diller arasında Fransızca gelmektedir. Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri arasında yer almaktadır.

6) Lüksemburg

Resmi adı Lüksemburg Büyük Dükalığı olan bir ülkedir. Lüksemburg'da bulunan iki tane resmi dil bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de Fransızcadır.

7) Monako

Avrupa kıtasında yer alan küçük bir ülkedir. Monarşi ile yönetilmektedir. Resmi dil Fransızcadır.

8) Seyşeller

Afrika kıtasında yer alan bir ülkedir. Seyşeller 1505 yılında kurulmuş bir ülkedir. Resmi dilleri arasında Fransızca yer almaktadır.

Afrika'da ve Dünyada Fransızca Konuşan Ülke ve İnsan Sayısı

Afrika'da Fransızca konuşan ülke sayısı 31'dir. Afrika'da tam olarak 100 milyondan fazla insan Fransızca konuşmaktadır. Dünya üzerinde ise Fransızca konuşan insan sayısı 250 milyondan fazla olarak belirtilmiştir. Fransızca birçok ülkede resmi dil olarak kabul edilmiştir. Özellikle ABD'de birçok eyalette yine Fransızca konuşulmaktadır.