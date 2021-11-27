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Fransızca İsimler - Fransızca En Güzel Kadın Ve Erkek İsimleri İle Anlamları

Fransızca İsimler - Fransızca En Güzel Kadın Ve Erkek İsimleri İle Anlamları

Fransızca isimler, Fransız dilinin alt kökenine dayanırlar. Fransızca, Hint-Avrupa dil ailesinin Romen dilleri alt biriminden gelmektedir. Dolayısıyla Fransızca isimlerin anlamları da buradan kaynaklanır. Sizlere söz konusu isimlerin en güzel olanlarını ve anlamlarını derledik.

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 Fransızca, zaman içinde Roma Galyalıları'nın kelt dillerinin ve Roma sonrası Frenk göçmenlerinin Cermen dillerinin etkisi altında kalmıştır. Bu bağlamda erkek ve kızlara verilen isimler, Fransızcanın kaynağından etkilenerek konulmaktadır. 

 Fransızca En Güzel Kadın İsimleri ve Anlamları 

 Ebeveynler çocuklarına isim koydukları zaman, bu isimin güzel olmasına özen gösterirler. İsimin güzelliği ise pek çok kriterden etkilenebilmektedir. Örneğin bazı isimler popüler oldukları için tercih edilirler. Bazıları ise anlamlarından dolayı seçilirler. 

 Fransızcada en güzel kadın isimleri, anlamlarıyla birlikte şöyle açıklanabilir: İlk sırada Abella ismi karşımıza çıkar. Bu ismin anlamı hava veya nefes demektir. İkinci sırada Adeline ismi gelir. Asil ve onurlu kız anlamını taşır. Bir diğer güzel isim Jesamine sayılır. Anlamı yasemin çiçeği ve kokusu olmaktadır. 

 Diora ismi dördüncü sıradadır. Söz konusu isim altın anlamına gelir. Adalı ismi de asil ve şerefli kız anlamındadır. Altıncı sırada Rancy ismi yer alır. Bir geyik türü anlamını taşımaktadır. En güzel kategorisinin yedinci sırasında Ostina bulunmaktadır. Lüks ve görkemli anlamı ile bilinir. 

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 Güzel kız isimlerinin sıralaması şöyle devam eder: Rin adı kraliçe ve yağmur anlamlarını beraberinde barındırır. Lucerne ismi, iyi ve şık anlamına gelir. Raini ismi de kraliçe anlamında kullanılır. Lotte ismi ise savaşa hazır anlamını taşımaktadır. 

 Kızlar için konulan güzel isimler aynı zamanda modern olabilmektedir. Dolayısıyla bu isimlerden de söz etmek gerekmektedir. 

 Fransızca Güzel ve Modern Kız İsimleri 

 Modern isimler, günümüz dünyasını oldukça yansıtmaktadırlar. Bunların güzel kabul edilmesinde kulağa hoş gelmeleri etkili olmaktadır. Modern ve güzel sayılan kız isimleri şu şekildedir: Luna adı küçük ay anlamına gelmektedir. Angela ismi saf melek yahut meleğe benzeyen kız demektir. 

 Fransızcada Joanna ismi genç kız anlamında kullanılır. Lisa adı, kendini Tanrı'ya adayan ve hizmet eden kız anlamını taşımaktadır. Yola isimi ise Noel'de doğan kız demektir. 

 Fransızca En Güzel Erkek İsimleri ve Anlamları 

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 Güzel erkek isimleri, Fransa'da oldukça önem taşır. Çünkü bu ülkenin genel bakış açısına bakıldığı zaman, güzel olan her şeyin mühim olduğu gözlemlenir. Bu doğrultuda bebeklere verilen isimler de özenle seçilir. En güzel erkek isimleri şöyle olmaktadır: Algernon ismi kasvetli adam anlamındadır. İsmin esas özelliği ise bebeğin ihtiyaç duyulan sınıfa sahip bir beyefendi olmasını sağlamasına dayanır. 

 Burke adı kale anlamına gelmektedir. Adam ismi lider anlamını taşımaktadır. Julien, güçlü ve sakallı anlamında kullanılır. Bir diğer anlamı ise gökyüzü babası olmaktadır. Oldukça popüler olan Remy adı kürekçi anlamındadır. Emmanuelle adı taşıdığı anlam ile ön plana çıkar. Anlamı, Tanrı'nın insanlarla beraber olduğudur. 

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 Fransızcada güzel kabul edilen bir diğer erkek ismi Delphine'dir. Bu isim neşeli anlamındadır. Emeline adı çalışkan anlamını taşır. Mael ismi, yakışıklı ve prens anlamlarında kullanılır. Apolline adının anlamı hediye demektir. Popüler ve güzel sayılan erkek isimleri arasında Odette gelir. Zengin anlamına gelir. 

 Berk adı, güçlü adam anlamını taşımaktadır. Wim ismi güçlü anlamındadır. Bellamy iyi arkadaş anlamına gelir. En güzel isim sıralaması saymakla bitmemektedir. Ancak Fransızcada güzel kategorisine giren isimlerin önde gelenlerinin sıralaması yukarıda verilmektedir. İsimlerden bazıları popüler ve modern kategorisinde de yer almaktadır. Dolayısıyla en güzel isimler denildiğinde bu iki kategori de karşımıza çıkabilmektedir.

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