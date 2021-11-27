Fransızca Güzel Sözler - En Anlamlı, Hoş Ve Etkileyici Aşk Sözleri İle Anlamları

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Fransızca; Dünyada 200 milyon insan tarafında bilinmekte ve konuşulmakta olan bir dildir. 128 milyon insanın Fransızcayı ana dili ya da ikinci dil olarak konuştuğu bilinmektedir. Fransızca, öğrenebilmek için karar vermek yeterlidir. Doğru kaynaklar seçilerek kolaylıkla ve kısa sürede Fransızca öğrenerek hem konuşup hem yazabilecek konuma gelinebilmektedir. Dil biliminin gelişim ve doğru kullanımı standartlaştırılmıştır. IPA, fonetik notasyon ya da fonetik Alfabe standartlarına uygun öğrenilen bütün diller dünya standartlarında yaygınlaşmaktadır. IPA öğrenerek Fransızca dilinin de daha doğru ve akıcı kullanıldığı bir gerçektir. Kolay öğrenilebilen diller arasında olduğu bilinen Fransızca, güzel sözler ve aşk sözlerinden yana oldukça etkileyici ve zengindir. Güzel sözler, akılda kalıcı, eğitici ve öğretici hayat dersleri olarak da kabul görmektedir.

Fransızca Güzel Sözler

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One ne voit bien gu’avec le coeur. L’essentiel est invisible pour les yeux.

Sadece kalbinle gerçekten görebilirsin; esas olan göze görünmez. Antoine de Saint- Exupery

La paix commence avec un sourire.

Huzur bir gülümsemeyle başlar. Mother Teresa

L’imagination est plus important gue la connaissance.

Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Albert Aintein

Rien n’est permanent dans ce monde mechant-meme pas nos problemes.

Şu zalim dünyada hiçbir şey kalıcı değildir; dertlerimiz bile. Charlie Chaplin

Vous pouvez couper toutes les mais vous ne pouvez pas empecher le printemps d’arriver.

Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelmesini engelleyemezsiniz. Pablo Neruda

La verite est, tout le monde va te faire du mal: vous devez juste trouver ceux gui valent la piene gu’on souffre pour eux.

Gerçek şu ki, herkes seni incitecek. Yapman gereken tek şey, acı çekmeye değer birini bulmak. Bob Marley

Quelgu’un est assis a l’ombre aujourd’hui parce gue guelgu’un a plante un arbre, il y a longtemps.

Birileri bu gün gölgede oturuyorsa, uzun zaman önce birileri ağaç diktiği içindir. Warren Buffett

Certaines personnes sentent la pluie, d’autres sont simplement moullees.

Bazı insanlar yağmuru hisseder, diğerleri ise sadece ıslanır. Bob Marley

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En Anlamlı Hoş ve Etkileyici Fransızca Aşk Sözleri

Aimer et etre aime, c’est sentir le soleil des deux cotes,

Sevmek ve sevilmek güneşi iki taraftan da hissetmektir.

Tu es partout ou je regarde.

Baktığım her yerde sen varsın.

Tes yeux sont mon paradis.

Gözlerin benim cennetim.

L’amour n’est pas seulement un sentiment, il est aussi un art.

Aşk sadece bir duygu değildir. Bir sanattır da aynı zamanda.

L’amour ce n’est pas gu’un sentiment. C’est une renajssance.

Aşk sadece bir duygu değildir, rönasansdır.

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L’amour, c’est çömme une gui reunie parfüm et couleur; c’est ce gui fait brüle dans nos coeus passion et douceur.

Aşk çiçek gibidir, kokuların ve renklerin buluştuğu kalplerimizi yakan tutku ve kibarlık.

Aimer, C’est un soleil dans la vie une etoile gui nous guide la nuit, une melodi esans bruit.

Aşk, Güneştir hayatta, yıldızdır gece bizlere yol gösteren, bir melodidir gürültüsüz.