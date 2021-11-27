Fransızca Günler - Fransızca Haftanın Günleri Okunuşları İle Örnek Cümleler Konu Anlatımı

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Fransızcada haftanın günlerini öğrendikten sonra, temel kelimeleri ve kısa cümleleri telaffuz etmeyi öğrenerek dil yolculuğunuza başlayacaksınız.

Fransızca “Günler” Konu Anlatımı

Üzerinde Konuşulan beş kıtada birden tarafından 75 milyon anadili ile 235 milyon kişi akıcı şekilde konuşan Fransız kesinlikle öğrenmelidir bir dildir. Ancak Fransızca, aynı zamanda dünya çapında birçok konuşmacıdan çok daha fazlasıdır. Yüzyıllar süren tarihi ve kültürel evrimi olan kültürün dilidir. Arzunuz gerçekten Fransızca öğrenmekse Telaffuzunuzun doğru olduğundan emin olmak da son derece önemlidir. Fransızcanızı doğru telaffuz edebilmek için öğrenirken anında geri bildirim almanız gerekir.

Birkaç yıl önce İngilizce konuşmak bir ayrıcalık iken şimdilerde yeterli gelmiyor. İngilizce hala uluslararasılaşmanın dilidir, ancak ister Fransızca ister İspanyolca olsun ikinci bir dil konuşmak size çok daha fazla fırsat verecektir. Kariyer açısından özgeçmişinizde çok güzel bir özellik olabilir. Dünyayı gezmek veya sadece hayallerinizdeki şehri ziyaret etmek istiyorsanız, başka bir dil bilmek de çok faydalıdır. Pek çok ülkede İngilizce konuşanlar olsa bile, Fransızlar yalnız kendi dilini konuşmayı tercih ederler. Ziyaret ettiğiniz ülkenin dilini bilmek sadece onu ziyaret etmeyi kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda yerel halkla bağlantı kurmanızı ve kültürlerini öğrenmenizi sağlayacaktır.

Günlük olarak (ikinci veya üçüncü dilleri olarak) Fransızca bilen ve konuşan kabaca 76 milyon anadili ve yaklaşık 235 milyon insan var. Fransızcanın dünya çapında en çok konuşulan dillerden biri olduğunu söylemeye gerek yoktur. Bugün Fransızca öğrenmeye başlamak için başlı başına çok iyi bir nedendir. Aynı zamanda iyi bir motivasyon, dünyanın her yerinden insanlarla tanışmanıza ve istediğiniz yere seyahat etmenize yardımcı olacaktır. Ancak Fransızca öğrenirken en başta belirli kalıplar dışında günleri bilmek oldukça önemlidir.

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Fransızca Haftanın Günleri Okunuşları ile Örnek Cümleler

Burada haftanın günlerini (les jours de la semaine) Fransızcada nasıl söyleyeceğinizi öğreneceksiniz. Çok basit, oldukça anlaşılırlar ve telaffuzları çok zor değildir.

Pazartesi - lundi (telaffuz: lun-dee)

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Salı - mardi (şöyle telaffuz edilir: Mardi Gras)

Çarşamba - mercredi (telaffuz: mer-cra-dee)

Perşembe - jeudi (telaffuz: ju-dee)

Cuma - vendredi (telaffuz: von-dra-dee)

Cumartesi - samedi (telaffuz: sa-mey-dee)

Pazar - dimanche (telaffuz: dee-man-sh)

Türkçe ya da başka dillerde olduğu gibi otomatik olarak büyük harfle başlamadıklarına dikkat edin. Bu çok önemli bir kuraldır, bu yüzden aklınızda bulundurduğunuzdan emin olmalısınız.

Haftanın günlerinin yanı sıra “Yarın” ya da “Bugün” gibi kelimeler de size gerekli olacaktır. Bir konuşma ya da sohbet esnasında bilmeniz gereken cümle kalıpları;

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Hangi gün? - Quel jour sommes-nous? (kehl zhoor som noo)

Dün – hier (yehr)

Bugün - aujourd'hui (oazhoordwee)

Yarın – demain (dermang)

Gelecek pazartesi - lundi prochain (landeeproshehn)

Geçen pazartesi - lundi dernier (landee dehrneeay)

Pazartesi günü görüşürüz! - à lundi! (ah landee)

Önceki gün - la veille (lah vehy)

Sonraki gün - le lendemain (ler lahngdermang)

İki gün önce - il y a deux jours (ell ee ah dur zhoor)

Yarından sonraki gün - après-demain (apreh dermang)

Dünden önceki gün - avant-hier (ahvahng tyehr)

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Hafta - la semaine (lah sermehn)

Gelecek hafta - la semaine prochaine (la sermehn proshehn)

Geçen hafta - la semaine passée (la sermehn pahssay)

İki hafta (iki hafta) - quinze jours (kangz zhoor)

İzin günü - le jour de congé (ler zhoor der kawngzhay)

Resmi tatil, resmi tatil - un jour férié (uhn zhoor fayreeay)

Hafta sonu - le week-end (ler weekend)

Günlük (sıf) - quotidien(ne) (koteediehn, koteediehnn)

Haftalık – hebdomadaire (ehbdohmahdayr)

Hafta içi, hafta içi - en semaine (uhn sermehn)