Fransızca Günaydın Ne Demek Ve Nasıl Denir?

Günün aydınlık olması konusunda temenni belirtmek istenildiğinde sabah saatlerinden başlayıp öğlen saatlerine yakın bir zaman dilimine kadar kullanılan kelimeye günaydın denilir. Bir esenlik sözü olan günaydın Fransızcada bonjour demektir.

Fransızca Günaydın Ne Demek?

Türkçedeki “günaydın” kelimesinin Fransızca çeviri sonuçları. Kelime: günaydın, bonjour olarak görülmektedir. Günaydın kelimesi sabah saatlerinden öğlen saatlerine kadar kullanılabilen bir kelimedir. Selamlaşmak amacıyla kullanılır. Kişiye güzel bir esenlik dileme sözcüğü olarak karşımıza çıkan günaydın – bonjour kelimesi Fransızca dilinde de aynı manaya gelmektedir.

Kimi zaman dilimiz de kullanım olarak çeşitli şekillerde de kullanılan “günaydın” kelimesi selama ve esenliğin yanında mecaz olarak da kullanılabilmektedir. Dilimizde bazı kelimeler de olduğu gibi “günaydın” kelimesinde de mecaz anlam vardır. Mecaz anlamında ise bir kişiye günaydın denilmesinin sebebi konuyu geç anladığı vakitlerde de kullanılabilmektedir. Ancak Fransızca da gün aydınlığı anlamında “bonjour” olarak seslendirilir.

Fransızca Günaydın Nasıl Denir?

Kişilerin birbirlerine karşılaştıkları vakit selam vermeleri açısından çoğunlukla kullanılan “günaydın” kelimesi tüm dillerde aynı anlama gelmektedir. Sabahın erken saatlerinde öğlen vaktine yaklaşan saat dilimine kadar rahatlıkla kullanılabilir. Kelime anlamı olarak esenlik, gün aydınlığı anlamına geldiği gibi, sabah olduğunun anlatılması için de kullanılan “günaydın” kelimesi Fransızca da “bonjour” kelimesinin karşılığıdır. Dilimize yabancı kelime olan Fransızca da kelimeler Türkçe de yazıldığı gibi okunmazlar. Fransızca kelimelerin okunuşları yazılışlarından farklıdır.

Fransızca dilinde günaydın karşılığı olan “bonjour” dilimizde “boncur” olarak okunmaktadır. Kişilere selam verme anlamında güzel bir esenlik kelimesi olan “bonjour” kelimesi ile Fransızca da sevdiklerinizi “bonjour” şeklinde selamlayabilir onlara gün aydınlığı dileyebilirsiniz.