Fransızca Günaydın Ne Demek, Nasıl Denir Ve Yazılır? Fransızca Günaydın Kelimesinin Okunuşu Nedir

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Fransızca, dünyada en fazla kullanılan sayılı dillerden birisi olup en fazla da "günaydın" gibi selamlaşma sözcüklerinin nasıl söylendiği merak edilmektedir.

Fransızca Günaydın Ne Demek, Nasıl Denir Ve Yazılır?

Fransızcada insanlar selamlaşırken günleri üçe bölerek hareket ederler. Sabah saatlerinden öğle saatine kadar "günaydın" anlamındaki bonjour sözcüğü ile selamlaşırlar. Bpnjour kelimesinin elbette mecazi anlamda kullanıldığı yerler de vardır. Tıpkı Türkçede olduğu gibi bir konuyu geç anlayan ya da fark eden kimseye kinayeli bir biçimde "günaydın" dendiği gibi aynı şekilde mecazi olarak da Fransızca'da "bonjour" sözcüğü kullanılır.

Fransızca Günaydın Kelimesinin Okunuşu Nedir?

Hemen hemen tüm dillerde geniş kitlelerce de bilinen yaygın bir Fransızca sözcük olan bonjour sözcüğünün okunuşu da merak konusu olmaktadır. Fransızca günaydın manasındaki "bonjour" kelimesinin okunuşu ise şöyledir: "bonjur".