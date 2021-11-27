Fransızca Aylar Ve Mevsimler Okunuşları İle Örnek Cümleler Konu Anlatımı

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Dünya genelinde yaklaşık olarak 200 milyon insan Fransızca bilmektedir. Bu bakımdan ay ve mevsimlerin Fransızca karşılığı burada açıklanmaktadır.

Fransızca Dilinin Kökeni

Fransız dilinin Hint-Avrupa dil ailesine bağlı olması, yapısından kaynaklanmaktadır. Dünyada 128 milyon insan Fransızcayı anadili yahut ikinci dili şeklinde konuşmaktadır. 54 ülkede 72 milyon insan Fransızca bilmekte ve konuşmaktadır.

Fransızcanın resmi dil sayıldığı ülkeler şöyle sıralanmaktadır: Fransa, Monako, Belçika, İsviçre, Lüksemburg olmaktadır. Amerika ve Afrika kıtası dahil, dünyanın başka bölgelerinde de resmi dil kabul edilmektedir.

Fransızca Roma İmparatorluğu'nun dili Latincenin devam eden dillerindendir. Bunun gibi İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Katalanca ve Rumence sıraya koyulabilmektedir. Fransızcanın kökenine bakıldığında Roma Galyalıları'nın kelt dillerinden etkilendiği görülmektedir. Bununla birlikte Roma sonrası Frenk göçmenlerinin Cermen dillerinin de tesiri altında kalmıştır.

Fransızcanın Tarih İçindeki Gelişimi

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Resmi araştırmalara göre Fransızca günümüzde 29 ülkenin resmi dili konumundadır.

La Francophonie Fransızca konuşan uluslar topluluğu olmaktadır. Birleşmiş Milletlerin tüm alt birimlerinde ve uluslararası kuruluşların genelinde resmî dil sayılmaktadır.

Ortaya konulan analizler, Fransızcanın İngilizce ve Almancadan sonra en yaygın kullanılan üçüncü dili olduğunu göstermektedir. Bu nedenle pek çok birey Fransızca öğrenmeye çalışmaktadır. Dilin dağılımı noktasında şunlar söylenebilmektedir: Fransızca 1992 senesinden itibaren Fransa’nın resmi dili konumunu almıştır.

İlgili durum Fransız Anayasası'nda yer almaktadır. Kökenine inildiğinde 1539 yılından beri yasal metinlerin bazılarında Fransızcanın resmi dil olduğu görülmektedir. Eğitim alanında, yasal sözleşmelerde, resmi hükümet yayınlarında ve reklamlarda kullanılan yabancı sözcükler Fransızcaya çevrilmekle zorunlu tutulmuştur.

Fransızca Aylar Nelerdir ve Nasıl Yazılır?

Anadili Fransızca olmayan pek çok insan bu dili öğrenmeye çalışmaktadır. Bunun birden fazla nedeni bulunabilmektedir: Eğitim, hobi, iş dünyasının zorunlulukları gibi çoğu neden sıraya koyulabilir. Dolayısıyla ayların ne anlama geldiğini açıklamak gerekmektedir.

İnternet kaynaklarının genelinde Fransızca İngilizce üzerinden anlatılmaktadır. Burada Aylar İngilizceden Türkçeye çevrilerek aktarılmaktadır. Ocak ayı Fransızcada janvier şeklinde yazılmaktadır. Elbette telaffuzu yazılışından farklı olmaktadır.

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Fransızcada ay isimleri küçük harfle başlamakta ve yazılmaktadır. Şubat ayı février, Mart ayı mars, Nisan ayı avril olmaktadır. Mayıs ayı mail, Haziran ayı juin, Temmuz ayı juillet şeklinde geçmektedir. Ağustos ayı août, Eylül ayı septembre, Ekim ayı octobre, Kasım ayı novembre, Aralık ayı décembre olarak yazılmaktadır.

Fransızca aylar ve İngilizce aylar arasında yazım şekli bakımından büyük benzerlik bulunmaktadır. Dolayısıyla çoğu kaynak İngilizce üzerinden aktarmayı uygun görmektedir. Aylar ile ilgili cümleler kurulduğunda edat kullanılmaktadır. Bu edat "en" eki olmaktadır. Örneğin Ocak ayında "en janvier" şeklinde yazılır. Bir başka örnek verilecek olursa: Mart ayında "en mars" olarak ifade edilmektedir. Türkçe' nin aksine ekler sona değil başa gelmektedir. Fransızcanın bu özelliği Latince' nin devamı olmasından kaynaklanır.

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Fransızca Mevsimler ve Yazılışları

Fransız dilinde mevsimler edat alarak başlamaktadır. İlkbahar le printemps, Yaz l'été, Sonbahar l'automne, Kış ise l'hiver biçiminde yazılmaktadır. Mevsimlerin de edat aldığı bilinmektedir. Sadece İlkbahar "au" edatı almaktadır. Diğer üç mevsim "en" edatı ile başlamaktadır.

İlkbaharda sözcüğünün yazılışı "au printemps", Yazın "en été", Sonbaharda "en automne", Kışın "en hiver" şeklinde yazılır. Sözü edilen edatlar kullanılmadan sözcükler anlam ifade etmemektedir.