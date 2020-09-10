Fransız Rönesansı Nedir? Fransız Rönesansı Tarihi, Sanatçıları, Edebiyatı, Mimarisi, Nedenleri Ve Sonuçları

Fransız Rönesans’ı İtalyan Rönesans’ından etkilenmiştir. “Hümanizm” felsefesinden yola çıkan bilim insanları, kendilerine çarpık ve anlaşılmaz aktarılan Eski Yunan ve Roma eserlerinin asıllarını bularak, bunu sanat ve edebiyat alanında kullanmışlardır.

Fransız Rönesans’ı Nedir?

Rönesans kelime anlamı olarak yeniden doğuş, kalıplarını kırarak daha iyi bir duruma gelme olarak tanımlanıyor. Sanat ve edebiyat alanında yapılan bu yenilenme hareketine Rönesans deniliyor. İlk hareket İtalya’da başlamıştır. Buradaki yeniliklerden ve gelişmelerden etkilenen Fransızlar da kendi yenilenme hareketlerini başlatmışlardır.

Fransız Rönesans’ı Tarihi

Ortaçağ Fransa’sında kilisenin egemenliği bulunuyordu. Kilisenin sanatçı ve bilim adamlarının yaratıcı düşünce ve eserlerine yaklaşımı çok kısıtlayıcıydı. Bu çağda derebeylik de bir çöküntü yaşıyordu. Ortaçağ Fransız burjuvasisi feodal yapıyı yıkmak istiyordu, Fakat bu hareketlerini alenen değil dolaylı yoldan yaparak çekimser kalıyorlardı.

Fransa Kralı VIII. Charles’in İtalya savaşlarını başlatması, Fransa’da yenilenme hareketinin ilk kıvılcımı oldu. Fransızlar, İtalya’ya girince İtalya Rönesans'ı hakkında bilgi sahibi oldular. Yapılan yenilikleri ve ortaya çıkarılan sanat eserleri Fransa’da da taklit edilmeye başlandı.

Fransa’da kilisenin baskıcı tutumu karşısında sanatçı ve bilim insanları tüm yaratıcı özelliklerini kaybetmişlerdi. Fransa kralları, sanatçılar ve bilim insanları yeni bir akıma ve düşünceye ihtiyaç olduğu hususunda hemfikirdiler.

İlk olarak kendilerine hümanistler adını veren bilim insanları Sorbonne Üniversitesi’nde toplanmışlardı. Dönemin Kralı I. François’a da onlara destek oluyordu. İlk çalışmalar, kendilerine bozuk bir dille aktarılan, anlaşılmayan Eski Yunan ve Roma eserlerinin orijinallerini bulup, dönemlerine aktarmak olmuştur.

Fransız Rönesans’ı Nedenleri ve Sonuçları

Orta Çağ Fransa’sı sanat, edebiyat ve bilim alanında karanlık bir dönem içindeydi. Bir kısırlık ve yozlaşma baş göstermişti. O dönemin sanatçıları ve bilim insanları hümanizm akımını başlatarak, özgür düşünce ve daha iyi haklara sahip olma amacını güdüyorlardı.

Fransız sanatçıları ve bilim insanlarının bu hedeflerine ulaşmalarında; İtalya savaşları ve Fransa kralları etkili olmuşlardır. Fransız hümanistleri Sorbonne Üniversitesi’nde toplanarak önce kültür alanında bir değişiklik yoluna gittiler. Eski Yunan ve Roma eserlerinin asıllarını inceleyerek, toplum, ahlak ve düzene ilişkin bilgiler öğrendiler.

College de France kurulunca da gelişmelerini tam olarak sağlamış oldular. Fransa Kralı I. François’a da bu okulda Latince, Yunanca, İbranice kürsüleri açarak bu akıma destek vermiş oldu. Fransa Kralları ve burjuvaların etkisiyle de sanatçı ve bilim insanları yeni eserler, fikirler üretmeye başladılar.

Fransız Rönesans’ı Sanatçıları

Fransız Rönesans dönemi öncüleri; teolog Jean Calven, şair Pierre de Ronsard, yazar François Rabelais, şair François Villon, yazar Montaigne, şair Clement Marot, mimar Philibert de l'Orme, heykeltıraş ve mimar Jean Goujon’dur.

Fransız Rönesans’ı Edebiyatı

Fransız Rönesans’ı ilk döneminde Fransız şairler şiirde bir yenilik oluşturamadılar. Düşünce ve biçim açısından Eski Yunan ve Roma’ya bağlı kaldılar. Rönesans’ın öncülerinden Clement Marot, eski biçimlere bağlı kalmakla birlikte Fransızcanın duru ve anlaşılır bir dil olması için çaba gösterdi. Pierre de Ronsard, eski biçime sadık kalmakla kalmayıp, Fransıszcaya Latince ve Yunanca sözcükler ekledi.

Rönesans’la birlikte düz yazı çalışmalarına da ağırlık verildi. François Rabelais'nin PantagrueV'ı (1532) ve iki ciltlik Gargantua eserleri ilk çalışmalar olarak önemlidir.

Rönesans’ın son sözcüsü olarak kabul edilen Montaigne, bilgi yerine insanın kendisini tanıması önemlidir felsefesiyle “Denemeler” kitabını yazdı.

Fransız Rönesansı Mimarisi

Rönesans döneminde, Fransız mimarısı İtalyan Rönesans’ından etkilenmiştir. Sonuç olarak her iki akım da Roma dönemi mimarisinin etkisinde kalmıştır. Geniş kubbeli, taş, tuğla ve mermer yapılı, geometrik şekilli binalar ön plana çıkmıştır.

Bu dönemin öne çıkan mimari eserleri; Château d'Amboise, Fontainebleau Sarayı, Louvre Müzesi'dir.