Emekliliğini Türkiye’de geçirecek

10 yıl Sainte Pulchérie, ardından 10 yıl da Saint Benoît Lisesinde okul müdürü olarak görev yapan Gentric, “bu sadece bir hoşça kal” diyerek paylaştığı veda mesajında 43 yıllık eğitimcilik hayatını noktalamakla birlikte alıştığı ve benimsediği Türkiye’de yaşamaya devam edeceğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Veliler, Sevgili Öğrenciler, Değerli Paydaşlar,

Şairin sözlerinden ilham alarak, bu harika okulda, Saint Benoît Lisesi’nde sizlerin desteğiyle birçok hayalimi gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim. Artık benim için “yön değiştirme” ve başka hayalleri gerçekleştirme zamanı geldi.

10 yılı Sainte Pulchérie Lisesinde, ardından da Saint Benoît Lisesinde olmak üzere 20 yılını Türkiye’de müdür olarak geçirdiğim üzere 43 yıllık bir eğitim kariyerinden sonra artık kendimi başka tutkulara verme zamanım geldi. Güveniniz, coşkunuz ve daima yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. 2006’dan beri Türkiye’de yaşayan Sainte Pulchérie Lisesi müdür yardımcısı ve İdari Kurul üyesi Sébastien Masin’in 1 Eylül 2021’den itibaren Saint Benoît Lisesi’nin müdürlük görevini üstleneceğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Türk eğitim sistemi ile Saint Benoît Lisesi Kurum Projesi ve Eğitim Projesi’nin özelliklerini ve eğitim projemizin bir parçası olan diğer projelerin zenginliğini ve çeşitliliğini çok iyi biliyor. Bu ülke benim de ülkem oldu ve dahası burada yaşamayı sürdüreceğim çünkü 20 yıldır geleneklerinizi ve kültürünüzü benimsedim ve onların ritminde yaşıyorum. Türkiye'de ve Saint Benoît’da yaşadığım tüm bu yıllar için size sadece minnettarlığımı ifade edebilirim. Bana gösterdiğiniz bağlılık için teşekkür eder, Cumhuriyetinizin değerlerine, geleneklerinize ve kültürünüze olan sadakata olan hayranlığımı ifade etmek isterim. Biliyorsunuz ki ben de, Kanuni Sultan Süleyman ve I. François zamanının başlayan ve ülkelerimizi yüzyıllardır birbirine yaklaştıran Cumhuriyetin ve Hümanizmin temel değerlerine çok bağlıyım. Bu yüzden veda etmiyorum, hoşçakalın diyorum. Hayat yollarımızı bir kez kesiştirdi, çok yakında tekrar kesiştireceğinden şüphem yok”