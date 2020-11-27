Fransız Dili Ve Edebiyatı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Türkiye'de 10 üniversitede Fransız Dili ve Edebiyatı bölümü bulunmaktadır. Bu üniversitelerin üçü Ankara'da, ikisi ise İstanbul'da yer alıyor. Bölümün eğitim programında Fransızca dışında, İngilizce ve Almanca dersleri de mevcut. Son yıllarında Erasmus ile Fransa ve Belçika'ya giden öğrenciler yabancı dilini geliştirip birçok iş deneyimi kazanabilir. Fransızca dışında ikinci bir yabancı dil bilen kişilerin iş bulma şansı ise daha yüksek oluyor.

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Bölümde Fransızca sözlü ve yazılı anlatım kuralları, dil bilgisi, Fransızca - Türkçe çeviri gibi dersler yer almaktadır.

Fransız Dili ve Edebiyatı Nedir?

Fransız Edebiyatı, 15. yüzyıldan başlayıp günümüze kadar gelen köklü bir tarihe sahiptir. Klasik edebiyatın içerisinde Honore De Balzac, Gustave Flaubert, Marcel Proust ve Victor Hugo gibi ünlü yazarlar yer alır. Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde Modern Fransız Edebiyatına ait eserler de biçim ve içerik bakımından tahlil edilir.

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünün Amacı Nedir?

Bölümün amacı, Fransızca kaleme alınmış şiir, makale, deneme ve roman türündeki eserlerin çeviri bilim kurallarına uyarak Türkçeye tercüme edilmesini sağlamaktır. Fransız Edebiyatı tarihi boyunca ortaya çıkan edebi akımların özellikleri incelenir. Bölümün bir diğer amacı da yapılan profesyonel çeviriler ile uluslararası kültür alışverişine katkıda bulunmaktır.

Fransız Dili ve Edebiyatı Mezunu Ne İş Yapar?

Fransız Dili ve Edebiyatı mezunu tercüme ofislerinde çevirmenlik ve turizm şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapabilir. Öğretmen ve okutman olmak isteyenler, formasyon eğitimi almalıdır.

Fransız Dili ve Edebiyatı Kaç Yıllıktır?

Fransız Dili ve Edebiyatı 4 yıllık bir lisans programıdır. Bazı fakültelerde hazırlık sınıfı da bulunuyor. Muafiyet sınavında başarılı olan hazırlık okumadan direkt 1. sınıfa geçebilir.

Fransız Dili ve Edebiyatı Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bu bölümü okumak isteyenler, TYT sınavına girmelidir. Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmak için hem zorunlu hem de seçmeli derslerden geçmek gerekiyor.

Fransız Dili ve Edebiyatı Öğretimi İngilizce midir?

Bu bölümün öğretim dili Türkçedir. Öğretim dili Fransızca olan üniversiteler arasında Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi yer alıyor.

Fransız Dili ve Edebiyatı Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Fransız Dili ve Edebiyatı DİL puan türü ile öğrenci almaktadır.

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

ve 2. Dönem Dersleri

Dinleme - Anlama ve Sözlü Anlatım

16. Yüzyıl Fransız Yazını Tarihi

Temel Sözcük Bilgisi

Metin Yorumlama

Tümce Kalıpları

3.ve 4. Dönem Dersleri

Yazar ve Metinler

Yazınsal Metin Yorumlama

Fransızca Gramer

Fransız Tarihi

Yazınsal Metin Çeviri

5.ve 6. Dönem Dersleri

Roman Tarihi ve Kuramı

Uzmanlık Alanları Çevirisi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Fransız Edebiyatında Akımlar

7.ve 8. Dönem Dersleri

Fransız Dili Tarihi

Roman Tarihi ve Kuramı

Yazınsal Türler

Genel Çeviri

Fransızca Konuşma Dili

Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde yer alan seçmeli dersler şunlardır:

Fransız Uygarlığı Tarihi

Temel İngilizce

Temel Almanca

Düşünce Tarihi

Yazın ve Sinema

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olanların çevirmen olarak çalışabileceği kurumlar şunlardır:

Dış İşleri Bakanlığı

Danışman Şirketleri

Spor Kulüpleri

Yayınevleri

Televizyon Kanalları

Reklam Ajansları

Fransız Dili ve Edebiyatı Çalışma Alanları Nelerdir?

4 yıllık lisans programından mezun olanların tercümanlık dışında yapabileceği işler şunlardır:

Yayınevlerinde redaktörlük

Uluslararası şirketlerde danışmanlık

Profesyonel yazarlık

İl Göç İdaresi Müdürlüklerinde yöneticilik

Not: Pedagoji formasyon sertifikası aldıktan sonra devlet ve vakıf üniversitelerinde öğretmenlik yapabilirler. Bunun dışında Fransızca kursu açarak eğitmenlik yapma şansları da vardır.

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Galatasaray Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi