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Üniversite Bölümleri
Haber Giriş: 27.11.2020 - 04:22 | Son Güncelleme:

Fransız Dili Ve Edebiyatı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

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Fransız Dili Ve Edebiyatı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
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Fransızca, İngilizceden sonra dünya genelinde en çok konuşulan Avrupa dillerinden biridir. Fen - Edebiyat fakültesinde yer alan bölüm bir lisans programıdır. Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünün eğitim programında hangi dersler var? Bölümden mezunlar Türkiye'de ve yurt dışında, hangi işlerde çalışabilir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Türkiye'de 10 üniversitede Fransız Dili ve Edebiyatı bölümü bulunmaktadır. Bu üniversitelerin üçü Ankara'da, ikisi ise İstanbul'da yer alıyor. Bölümün eğitim programında Fransızca dışında, İngilizce ve Almanca dersleri de mevcut. Son yıllarında Erasmus ile Fransa ve Belçika'ya giden öğrenciler yabancı dilini geliştirip birçok iş deneyimi kazanabilir. Fransızca dışında ikinci bir yabancı dil bilen kişilerin iş bulma şansı ise daha yüksek oluyor.

 Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

 Bölümde Fransızca sözlü ve yazılı anlatım kuralları, dil bilgisi, Fransızca - Türkçe çeviri gibi dersler yer almaktadır.

 Fransız Dili ve Edebiyatı Nedir?

 Fransız Edebiyatı, 15. yüzyıldan başlayıp günümüze kadar gelen köklü bir tarihe sahiptir. Klasik edebiyatın içerisinde Honore De Balzac, Gustave Flaubert, Marcel Proust ve Victor Hugo gibi ünlü yazarlar yer alır. Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde Modern Fransız Edebiyatına ait eserler de biçim ve içerik bakımından tahlil edilir.

 Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünün Amacı Nedir?

 Bölümün amacı, Fransızca kaleme alınmış şiir, makale, deneme ve roman türündeki eserlerin çeviri bilim kurallarına uyarak Türkçeye tercüme edilmesini sağlamaktır. Fransız Edebiyatı tarihi boyunca ortaya çıkan edebi akımların özellikleri incelenir. Bölümün bir diğer amacı da yapılan profesyonel çeviriler ile uluslararası kültür alışverişine katkıda bulunmaktır.

 Fransız Dili ve Edebiyatı Mezunu Ne İş Yapar?

 Fransız Dili ve Edebiyatı mezunu tercüme ofislerinde çevirmenlik ve turizm şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapabilir. Öğretmen ve okutman olmak isteyenler, formasyon eğitimi almalıdır.

 Fransız Dili ve Edebiyatı Kaç Yıllıktır?

 Fransız Dili ve Edebiyatı 4 yıllık bir lisans programıdır. Bazı fakültelerde hazırlık sınıfı da bulunuyor. Muafiyet sınavında başarılı olan hazırlık okumadan direkt 1. sınıfa geçebilir.

 Fransız Dili ve Edebiyatı Okumak İçin Ne Gereklidir?

 Bu bölümü okumak isteyenler, TYT sınavına girmelidir. Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmak için hem zorunlu hem de seçmeli derslerden geçmek gerekiyor.

 Fransız Dili ve Edebiyatı Öğretimi İngilizce midir?

 Bu bölümün öğretim dili Türkçedir. Öğretim dili Fransızca olan üniversiteler arasında Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi yer alıyor.

 Fransız Dili ve Edebiyatı Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

 Fransız Dili ve Edebiyatı DİL puan türü ile öğrenci almaktadır.

 Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

  1. ve 2. Dönem Dersleri

 Dinleme - Anlama ve Sözlü Anlatım

16. Yüzyıl Fransız Yazını Tarihi

 Temel Sözcük Bilgisi

 Metin Yorumlama

 Tümce Kalıpları

3.ve 4. Dönem Dersleri

 Yazar ve Metinler

 Yazınsal Metin Yorumlama

 Fransızca Gramer

 Fransız Tarihi

 Yazınsal Metin Çeviri

5.ve 6. Dönem Dersleri

 Roman Tarihi ve Kuramı

 Uzmanlık Alanları Çevirisi

 Bilgi ve İletişim Teknolojileri

 Fransız Edebiyatında Akımlar

7.ve 8. Dönem Dersleri

 Fransız Dili Tarihi

 Roman Tarihi ve Kuramı

 Yazınsal Türler

 Genel Çeviri

 Fransızca Konuşma Dili

 Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde yer alan seçmeli dersler şunlardır:

 Fransız Uygarlığı Tarihi

 Temel İngilizce

 Temel Almanca

 Düşünce Tarihi

 Yazın ve Sinema

 Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

 Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olanların çevirmen olarak çalışabileceği kurumlar şunlardır:

 Dış İşleri Bakanlığı

 Danışman Şirketleri

 Spor Kulüpleri

 Yayınevleri

 Televizyon Kanalları

 Reklam Ajansları

 Fransız Dili ve Edebiyatı Çalışma Alanları Nelerdir?

 4 yıllık lisans programından mezun olanların tercümanlık dışında yapabileceği işler şunlardır:

 Yayınevlerinde redaktörlük

 Uluslararası şirketlerde danışmanlık

 Profesyonel yazarlık

 İl Göç İdaresi Müdürlüklerinde yöneticilik

 Not: Pedagoji formasyon sertifikası aldıktan sonra devlet ve vakıf üniversitelerinde öğretmenlik yapabilirler. Bunun dışında Fransızca kursu açarak eğitmenlik yapma şansları da vardır.

 Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

 Galatasaray Üniversitesi

 İstanbul Üniversitesi

 Hacettepe Üniversitesi

 Ankara Üniversitesi

 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

 Pamukkale Üniversitesi

 Selçuk Üniversitesi

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