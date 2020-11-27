Fransız Dili Ve Edebiyatı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
Fransızca, İngilizceden sonra dünya genelinde en çok konuşulan Avrupa dillerinden biridir. Fen - Edebiyat fakültesinde yer alan bölüm bir lisans programıdır. Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünün eğitim programında hangi dersler var? Bölümden mezunlar Türkiye'de ve yurt dışında, hangi işlerde çalışabilir? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Türkiye'de 10 üniversitede Fransız Dili ve Edebiyatı bölümü bulunmaktadır. Bu üniversitelerin üçü Ankara'da, ikisi ise İstanbul'da yer alıyor. Bölümün eğitim programında Fransızca dışında, İngilizce ve Almanca dersleri de mevcut. Son yıllarında Erasmus ile Fransa ve Belçika'ya giden öğrenciler yabancı dilini geliştirip birçok iş deneyimi kazanabilir. Fransızca dışında ikinci bir yabancı dil bilen kişilerin iş bulma şansı ise daha yüksek oluyor.
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi
Bölümde Fransızca sözlü ve yazılı anlatım kuralları, dil bilgisi, Fransızca - Türkçe çeviri gibi dersler yer almaktadır.
Fransız Dili ve Edebiyatı Nedir?
Fransız Edebiyatı, 15. yüzyıldan başlayıp günümüze kadar gelen köklü bir tarihe sahiptir. Klasik edebiyatın içerisinde Honore De Balzac, Gustave Flaubert, Marcel Proust ve Victor Hugo gibi ünlü yazarlar yer alır. Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde Modern Fransız Edebiyatına ait eserler de biçim ve içerik bakımından tahlil edilir.
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünün Amacı Nedir?
Bölümün amacı, Fransızca kaleme alınmış şiir, makale, deneme ve roman türündeki eserlerin çeviri bilim kurallarına uyarak Türkçeye tercüme edilmesini sağlamaktır. Fransız Edebiyatı tarihi boyunca ortaya çıkan edebi akımların özellikleri incelenir. Bölümün bir diğer amacı da yapılan profesyonel çeviriler ile uluslararası kültür alışverişine katkıda bulunmaktır.
Fransız Dili ve Edebiyatı Mezunu Ne İş Yapar?
Fransız Dili ve Edebiyatı mezunu tercüme ofislerinde çevirmenlik ve turizm şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapabilir. Öğretmen ve okutman olmak isteyenler, formasyon eğitimi almalıdır.
Fransız Dili ve Edebiyatı Kaç Yıllıktır?
Fransız Dili ve Edebiyatı 4 yıllık bir lisans programıdır. Bazı fakültelerde hazırlık sınıfı da bulunuyor. Muafiyet sınavında başarılı olan hazırlık okumadan direkt 1. sınıfa geçebilir.
Fransız Dili ve Edebiyatı Okumak İçin Ne Gereklidir?
Bu bölümü okumak isteyenler, TYT sınavına girmelidir. Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmak için hem zorunlu hem de seçmeli derslerden geçmek gerekiyor.
Fransız Dili ve Edebiyatı Öğretimi İngilizce midir?
Bu bölümün öğretim dili Türkçedir. Öğretim dili Fransızca olan üniversiteler arasında Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi yer alıyor.
Fransız Dili ve Edebiyatı Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?
Fransız Dili ve Edebiyatı DİL puan türü ile öğrenci almaktadır.
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?
- ve 2. Dönem Dersleri
Dinleme - Anlama ve Sözlü Anlatım
16. Yüzyıl Fransız Yazını Tarihi
Temel Sözcük Bilgisi
Metin Yorumlama
Tümce Kalıpları
3.ve 4. Dönem Dersleri
Yazar ve Metinler
Yazınsal Metin Yorumlama
Fransızca Gramer
Fransız Tarihi
Yazınsal Metin Çeviri
5.ve 6. Dönem Dersleri
Roman Tarihi ve Kuramı
Uzmanlık Alanları Çevirisi
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Fransız Edebiyatında Akımlar
7.ve 8. Dönem Dersleri
Fransız Dili Tarihi
Roman Tarihi ve Kuramı
Yazınsal Türler
Genel Çeviri
Fransızca Konuşma Dili
Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde yer alan seçmeli dersler şunlardır:
Fransız Uygarlığı Tarihi
Temel İngilizce
Temel Almanca
Düşünce Tarihi
Yazın ve Sinema
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?
Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olanların çevirmen olarak çalışabileceği kurumlar şunlardır:
Dış İşleri Bakanlığı
Danışman Şirketleri
Spor Kulüpleri
Yayınevleri
Televizyon Kanalları
Reklam Ajansları
Fransız Dili ve Edebiyatı Çalışma Alanları Nelerdir?
4 yıllık lisans programından mezun olanların tercümanlık dışında yapabileceği işler şunlardır:
Yayınevlerinde redaktörlük
Uluslararası şirketlerde danışmanlık
Profesyonel yazarlık
İl Göç İdaresi Müdürlüklerinde yöneticilik
Not: Pedagoji formasyon sertifikası aldıktan sonra devlet ve vakıf üniversitelerinde öğretmenlik yapabilirler. Bunun dışında Fransızca kursu açarak eğitmenlik yapma şansları da vardır.
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?
Galatasaray Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
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