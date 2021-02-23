Fransız Alfabesi Nedir, Kaç Harf Ve Özellikleri Nelerdir? Fransızca Alfabe Harfleri Yazılışı, Okunuşu Ve Sırası

Fransızca, Fransa ve Fransız uygarlığını benimsemiş olan tüm ülkelerde kullanılan bir dildir. Bu dili dünyada yaklaşık 200 milyon insan bilmektedir.

Fransız Alfabesi Nedir?

Fransız alfabesi, içerisinde özel karakterler de bulunduran bir dildir. Fransa'da yaygın olarak kullanılır. Biraz gırtlak kullanılması gereken bir dildir. Fransızcada bazı harfler yan yana geldiği zaman farklı telaffuz edilir. Fransızcada Türkçe karşılığı olmayan kelimeler de bulunmaktadır. Bu kelimelere L'article denilir. Bu kelimeler İngilizcede "the" yerini almaktadır. Bu dil içeriğinde 20 tane özel karakter yer alır fakat sadece 4 tanesi çok sık kullanılmaktadır.

Fransız Alfabesi Kaç Harftir ve Fransız Alfabesinin Özellikleri Nelerdir?

Fransız alfabesi 26 harften oluşan bir alfabe olarak bilinir. Sesli olan harfler a, e, i, o, u, y harfler olarak bilinir. Diğer 20 harf ise sessiz harf consonnes olarak bilinir.

Fransız Alfabesinin Özellikleri Şu Şekilde Sıralanabilir:

Sonu d, s, t, x ile biten harfler genellikle okunmaz.

Boulot (bulu) biçiminde okunur. Heureux (örö) şeklinde okunur. Parfois (parfua) şeklinde okunur ve "bazı durumlarda" anlamını taşır. Chaud (şo) biçiminde okunur ve "ateş gibi" anlamını taşır. Maison (mezon) "ai", "e" şeklinde okunur Fois (vu) "oi" harfleri "vua" şeklinde okunur. Sondaki s harfi söylenmez. Peur (pör) eu harfleri bir araya geldiği zaman ö şeklinde okunur. Chaud ve Tableu kelimelerinde yer alan "au" ve "eau" harfleri bir araya geldiği zaman "o" şeklinde telaffuz edilmektedir. Vous (vu) "ou" harfleri "u" şeklinde okunmakta ve sonda yer alan s harfi okunmamaktadır.

Fransız Alfabesi Harfleri Nasıl Yazılır ve Okunur?

Bu alfabenin harflerinin yazılış ve okunuşları aşağıdaki gibidir:

Harf: A Yazılışı: /ɑ/ Okunuşu: a

Harf: B Yazılışı: /be/ Okunuşu: bé

Harf: C Yazılışı: /se/ Okunuşu: sé

Harf: D Yazılışı: /de/ Okunuşu: dé

Harf: E Yazılışı: /e/ ö Okunuşu: è, é, ê, ë

Harf: F Yazılışı: /ef/ Okunuşu: ef

Harf: G Yazılışı: /je/ Okunuşu: jé

Harf: H Yazılışı: /a/ Okunuşu: aş

Harf: I Yazılışı: /i/ i Okunuşu: î, ï

Harf: J Yazılışı: /ʒi/ Okunuşu: ji

Harf: K Yazılışı: /ka/ Okunuşu: ka

Harf: L Yazılışı: /ɛl/ Okunuşu: el

Harf: M Yazılışı: /ɛm/ Okunuşu: em

Harf: N Yazılışı: /ɛn/ Okunuşu: en

Harf: O Yazılışı: /o/ Okunuşu: o

Harf: P Yazılışı: /pe/ Okunuşu: pé

Harf: Q Yazılışı: /ky/ Okunuşu: kü

Harf: R Yazılışı: /ɛʁ/ Okunuşu: er

Harf: S Yazılışı: /ɛs/ Okunuşu: es

Harf: T Yazılışı: /te/ Okunuşu: te

Harf: U Yazılışı: /y/ ü Okunuşu: ù, û, ü

Harf: V Yazılışı: /ve/ Okunuşu: ve

Harf: W Yazılışı: /dublə ve/ Okunuşu: dublö ve

Harf: X Yazılışı: /iks/ Okunuşu: iks

Harf: Y Yazılışı: /igʁɛk/ Okunuşu: igrek

Harf: Z Yazılışı: /zɛd/ Okunuşu: zed şeklindedir.

Fransız Alfabesi Harflerinin Sırası Nasıldır?

Yazılışı: /ɑ/

Yazılışı: /be/

Yazılışı: /se/

Yazılışı: /de/

Yazılışı: /e/ ö

Yazılışı: /ef/

Yazılışı: /a/ aş

Yazılışı: /i/ i

Yazılışı: /ʒi/

Yazılışı: /ka/

Yazılışı: /ɛl/

Yazılışı: /ɛm/

Yazılışı: /ɛn/

Yazılışı: /o/

Yazılışı: /ky/

Yazılışı: /ɛʁ/

Yazılışı: /ɛs/

Yazılışı: /te/

Yazılışı: /y/ ü

Yazılışı: /ve/

Yazılışı: /dublə ve/

Yazılışı: /iks/

Yazılışı: /igʁɛk/

Yazılışı: /zɛd/ şeklindedir.