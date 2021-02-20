Fransa ile yabancı dil anlaşması

İki ülke arasında mektup teatisi yoluyla imzalanan "EILE Çerçevesinde Fransa'da Türkçe Öğretimine Dair İşbirliği Anlaşması" ile her iki devlet için diğerinin dilinin öğretilmesinin ve böylelikle kültürlerine erişimin desteklenmesinin önemi teyit edildi.

Taraflar için anlaşmanın amacının, Fransız ilkokullarında EILE kapsamında Türkçe mekanizmaları oluşturmak olduğu kaydedildi.