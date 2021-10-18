Fransa hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Fransa hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

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2021 yılı itibariyle nüfusu 67.420.000 olan Fransa’nın en kalabalık şehirleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Tours 2- Paris 3- Marsilya 4- Strazburg 5- Nice

6- Bourg en Bresse 7- Grasse

Fransa Hangi Kıtada Yer Alır?

Fransa Cumhuriyeti, Avrupa kıtasında yer alır.

Fransa Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

Kuzey Yarım Kürede yer alan Fransa güneydoğusunda İspanya ve Portekiz, kuzeybatısında Almanya ve Portekiz, güneyinde ise İtalya ile sınır komşusudur. Ek olarak Fransa'nın Kuzey Atlas Okyanusuna kıyısı vardır.

Fransa Hangi Dine Mensup?

Fransa, Hristiyanlık dinine mensuptur. Halkın %80'i Katolik'tir.

Fransa Hangi Dili Konuşuyor?

Ülkenin resmi dili Fransızcadır.

Fransa Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

Ülkede Latin alfabesinden esinlenerek oluşturulmuş Fransız alfabesi kullanılmaktadır. Fransız alfabesinde 26 harf bulunuyor.

Fransa Hangi Takvimi Kullanıyor?

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Fransa Cumhuriyeti, diğer Avrupa ülkeleri gibi Miladi takvim kullanmaktadır.

Fransa Hangi Para Birimini Kullanıyor?

Avrupa Birliğinin kurucu üyelerinden biri olan Fransa'nın resmi para birimi Euro'dur.