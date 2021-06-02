Franchise Nedir? Tdk'ya Göre Franchise Kelimesi Ne Anlama Gelir? Franchise Sözlük Anlamı

Dünya genelinde en çok tercih edilen bayilik seçeneklerinin başında bölgesel franchise geliyor. Bunun dışında, girişimcilere süresi ve şartları farklı olan alt ve master franchise seçenekleri de sunulmaktadır.

Franchise Nedir?

Franchise ulusal ya da uluslararası bir firmanın bayiliğini almak demektir. Bu sistem, sermayesi yeni bir mağaza ya da market açmaya yetmeyen serbest girişimciler tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

Bu sistemini en büyük artılarından biri, piyasada hazır bir müşteri kitlesi olan markaların bayiliğini almaktır. Bayilik alan girişimciler sözleşmede yer alan tüm kurallara uymak zorundadır. Franchise sözleşmeleri en az 1 yıllık yapılır. Bu süre dolduğunda iki tarafın da onay vermesi durumunda, sözleşme yenilenir.

TDK'ya Göre Franchise Kelimesi Ne Anlama Gelir?

Dilimize İngilizceden geçmiş olan Franchise kelimesi, terim anlamında kullanılmaktadır. ''Franchising'' şeklinde de yazılan kelimenin sözlük anlamı imtiyazdır. Bunun dışında bayilik, ruhsat, üyelik ve hak anlamına da gelir.

Örnek Cümle:

Ali ve ortakları Franchise sistemi sayesinde kısa sürede zengin oldu.