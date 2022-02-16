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Föy nedir, ne işe yarar? Föy kelimesinin TDK sözlük anlamı

Föy nedir, ne işe yarar Föy kelimesinin TDK sözlük anlamı

20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Fransızca, Almanca ve İngilizce gibi Avrupa dillerinden Türkçeye birçok kelime geçti. O kelimelerden biri olan föy, Fransızca kökenli bir sözcüktür. Orijinal dilinde feuille şeklinde yazılan kelimenin sözlük anlamı kağıttır. Genellikle bir ya da iki sayfadan oluşan ve kısa bilgiler içeren belgelere föy denir. Föy nedir, ne işe yarar tüm detayları ile derledik.

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 Föy kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Belge 2- Doküman 3- Evrak 4- Sahife 5- Kuşe 6- Varaka 7-Belgit 8- Vesika 9- İlam 10- Defter 

 Föy Nedir?

 Bir işin nasıl yapılacağına dair kısa notlardan oluşan formlara föy denir. Föy, aynı zamanda bir derste işlenecek konuların yazılı olduğu belge anlamına gelir. Föyler genelde bir ya da iki sayfa olur. Bu belgelere yazılan bilgiler kısa ve açıklayıcı notlardan oluşur.

 Örnek Föyler:

 1- Matematik föyü: Kümeler, doğal sayılar, tam sayılar

 2- Coğrafya föyü: Meridyenler, iklim çeşitleri

 3- Edebiyat föyü: Divan edebiyatı nazım biçimleri, gazel, kaside, tahmis, nazire

 Föy Ne İşe Yarar?

 Föy, bir işin plana uygun bir şekilde yapılmasını sağlar. Eğitim kurumlarında kullanılan föylerde ise bir ders saatinde hangi konuların işleneceği yazar. Birçok farklı sektörde kullanılan bu belgeler, işlerin çok daha planlı bir şekilde yapılmasını sağlar.

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 Föy Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre föy kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlamı vardır.

 İlk Anlamı: Kısa notlardan oluşan kitapçık

 İkinci Anlamı: Plan içeriği oluşturmak için kullanılan belge

 Üçüncü Anlamı: Dosya

 Föy Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Föyde yazılı olan planlara sadık kalmanızı öneririm.

 2- Önümüzdeki dönemde işleyeceğimiz konuları föye yazdım.

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