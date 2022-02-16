Föy nedir, ne işe yarar? Föy kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Föy kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Belge 2- Doküman 3- Evrak 4- Sahife 5- Kuşe 6- Varaka 7-Belgit 8- Vesika 9- İlam 10- Defter

Föy Nedir?

Bir işin nasıl yapılacağına dair kısa notlardan oluşan formlara föy denir. Föy, aynı zamanda bir derste işlenecek konuların yazılı olduğu belge anlamına gelir. Föyler genelde bir ya da iki sayfa olur. Bu belgelere yazılan bilgiler kısa ve açıklayıcı notlardan oluşur.

Örnek Föyler:

1- Matematik föyü: Kümeler, doğal sayılar, tam sayılar

2- Coğrafya föyü: Meridyenler, iklim çeşitleri

3- Edebiyat föyü: Divan edebiyatı nazım biçimleri, gazel, kaside, tahmis, nazire

Föy Ne İşe Yarar?

Föy, bir işin plana uygun bir şekilde yapılmasını sağlar. Eğitim kurumlarında kullanılan föylerde ise bir ders saatinde hangi konuların işleneceği yazar. Birçok farklı sektörde kullanılan bu belgeler, işlerin çok daha planlı bir şekilde yapılmasını sağlar.

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Föy Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre föy kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Kısa notlardan oluşan kitapçık

İkinci Anlamı: Plan içeriği oluşturmak için kullanılan belge

Üçüncü Anlamı: Dosya

Föy Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Föyde yazılı olan planlara sadık kalmanızı öneririm.

2- Önümüzdeki dönemde işleyeceğimiz konuları föye yazdım.