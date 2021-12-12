Föy nedir, nasıl hazırlanır? Föy numarası nedir? Ders ve teknik föy ne anlama gelir?

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Feuille kelimesinden türeyen föy, Fransızca kökenli bir sözcüktür. Yeni bir anlam kazanarak Türkçeleşen sözcüklerden biridir.

Föy Nedir?

Kısa bilgi içeren anlamına gelen föy, uzun bilgilerin özeti şeklinde tanımlanabilir. Kitapların, dosyaların ya da uzun belgelerin kısaltılmış halidir. Dersler ve teknik konularda ayrı biçimlere sahiptir. Her iki halinde de kısa ve öz bilgiler bulundurduğundan dolayı kullanımı oldukça pratiktir.

Föy Nasıl Hazırlanır?

Bir konunun anlatılması, dosyanın kısaltılması veya bilgi aktarımı yapılması için föyler hazırlanır. Bir föyü hazırlarken konunun yeterli ve önemli bilgileri içerdiğinden emin olunmalıdır. Sayfa sayısı çok uzun tutulmamalı, yalnızca özet şeklinde bilgi aktarımı yapılmalıdır.

Dersler için hazırlanan föyler, ortalama olarak 40 dakikada bitirilebilecek şekilde olmalıdır. Konunun özeti, örnek sorular ve test kısımlarından oluşturulmalıdır. Teknik föylerse genellikle tekstilde kullanıldığı için tarih, müşteri veya kurum ismi, kumaş yapısı, beden ve sezon bilgilerini içermelidir. Modelin tanıtımı, ismi, numarası ve sipariş kodu föyün ön yüzünde bulunmalıdır.

Föy Numarası Nedir?

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Föyleri ayırt etmek, sıralamak ve kategorilere ayırmak için numaralandırmak gerekir. Genellikle föyün ön yüzünde veya yan yüzünde bulunan sayılara föy numarası denir. Bu sayılar 1'den başlayabileceği gibi içeriğine özel olarak kodlandırılan başka sayılarla da adlandırılabilir.

Ders föyleri yalnızca sıralama, dersi belirleme ve konuyu ayırt etmek için numaralandırılırken; teknik föylerin numaralarının birden fazla anlamı bulunabilir. Sipariş veren kişi veya kurum, hangi sezona ait olduğu, kumaş tipi veya sipariş - teslim tarihleri föy numaraları yardımıyla ayırt edilebilir. Bu sayede aranan föye ulaşmak daha pratik olur.

Ders ve Teknik Föy Ne Anlama Gelir?

Föyler, kendi arasında ders ve teknik olmak üzere ikiye ayrılır. Ders föyleri içerisinde konu anlatımı, testler ve alıştırmalar olan okuldaki derslerde kullanılan föylerdir. Teknik föylerse iş hayatında kullanılan, özellikle tekstil sektöründe önemli bir yeri bulunan belgelerdir.

Ders föylerinde amaç öğrenciye yeterli bilgiyi aktarmaktır. Teknik föylerse alınan siparişin genel hatlarıyla tanımlaması yapılır. Her ikisinde de yazılarla birlikte resimler ve çeşitli görseller bulunabilir. Föyü hazırlayan kişi ve kurumların isimleri de föylerin ön yüzünde yer almaktadır.