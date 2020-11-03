Fovizm nedir? Fovizm sanat akımı kurucusu, örnekleri, eserleri ve temsilcileri hakkında bilgi

Fovist sanatçılar resimlerini ''renk için renk'' ilkesiyle çizmiştir. Bu ilke, diğer sanatlarda mevcut olan ''sanat için sanat'' anlayışının bir uzantısıdır. Fovizmde sürrealizm, mariyerizm ve soyut dışa vurumculuk akımlarının etkileri bariz bir şekilde görülür.

Fovizm Nedir?

Fovizm kelimesinin kökeni Fransızca bir sözcük olan Fauves'tir. Fauves, yırtıcılar ve vahşiler anlamına gelir. Bir sanat eleştirmeni tarafından topluluğa verilen isim, başta Henri Matisse olmak üzere akımın temsilcileri tarafından beğenilmiştir. Eleştirmenin sanatçılara bu ismi vermesinin nedeni ise kaleme aldığı bir yazıda belirttiği üzere, ressamların ''renkleri vahşice'' kullanmasıdır. Klasik resmin tüm kurallarına meydan okuyan fovistler, özgün bir tarz ve üslup yakalamıştır. Bu orijinal tarz, Kübizm akımının doğmasında da etkili olmuştur.

Fovizmi, diğer modern sanat akımlarından ayıran birçok özellik bulunuyor. Bunlardan bir diğeri de nesne-renk uyuşmazlığıdır. Dünyada ilk defa fovist sanatçılar nesneleri, portreleri ve figürleri farklı renklerde çizmiştir. Örneğin 20. yüzyılın başına kadar ''güneş'' sarı ve turuncu renklerinde çizilirken, bir Fovist ressam, mor renkli güneş çizmiştir. Atların yeşil, dağların pembe ya da kaplumbağaların simsiyah çizildiği bu akım, klasik resmin temsil ettiği tüm tabuları yıkmayı başarmıştır.

Fovizm, sürrealizm ve dışa vurumculuk akımlarını etkilerken, bazı ressamlar Noktacılık adıyla bilinen Puantilizm ekolünün belli başlı tekniklerini kullanmıştır. Akımda önemli olan ''içerik'' değil ''üslup'' ve ''biçim''dir. Bu nedenle fovist sanatçıların birçoğu resmin konusunu çok fazla önemsememiş ve genellikle manzara resimleri çizmiştir.

Fovizm Sanat Akımının Kurucusu ve Örnekleri

Henri Matisse'in ilk dönemde çizdiği resimler Post-Empresyonizm akımıyla benzerlik gösterir. Ancak sonraki yıllarda çizdiği tablolarda spontane çizim tekniğini en uç noktasına vardırmıştır. Fransız ressama göre, sanatçının izlenimlerini değil iç dünyasını yansıttığı eserlerde önemli olan teknik değil biçimdir. Doğadaki her biçim kendine özgürdür ve kuralsızdır. Bu nedenle çizilen resimler de aynı oranda özgür ve kural dışı olmalıdır.

Kendisinden sonra gelen birçok ressama esin kaynağı olan Henri Matisse'nın başlattığı akım önce Avrupa'da sonra dünya genelinde büyük ilgi gördü. İspanyol ressam Pablo Picasso da bir sanat dergisiyle yaptığı röportajda Matisse'nin resimlerinden övgüyle bahsetmiş ve Fovizm akımından etkilendiğini ifade etmiştir.

Henri Matisse'nin ünlü eserleri: Madan Matisse ve Yeşil Çizgi, Yaşama Sevinci, Açık Pencere, Bir Kadın Kitap Okuyor, Kırmızı Stüdyo, Şapkalı Kadın

Not: Aynı zamanda heykeltıraş olan Henri Matisse, yaşamı boyunca 50'den fazla heykel yapmıştır. Baltimore Sanat Müzesinde sergilenen heykellerinden bazıları şunlardır: La Serpentine, Dekoratif Figür, Serf, Kabuktaki Venüs ve Jeannette Head

Fovizm Sanat Akımının Temsilcileri ve Eserleri

1- Raoul Dufy

3 Haziran 1887 tarihinde Fransa'nın Le Havre kentinde doğdu. Fovizm akımının en ünlü ve üretken isimlerinden biridir. 50'ye yakın kitabın kapak tasarımını da yapan Raoul Dufy'un birçok eseri, Shimane Sanat Müzesinde sergilenmektedir.

Eserleri: Nice'ta bir Casino, Mozart' Saygı, Paris'e Bakış, Yelkenliler

2- Andre Derain

Andre Derain, Henri Matisse ile birlikte Fovizm akımının öncü isimleri arasında yer alır. Julian Akademisinde resim eğitimi gören Derain'in 1928 yılında Carneige ödülüne layık görüldü.

Eserleri: Charring Crose Köprüsü, Ressam ve Ailesi, Bir Kadının Portresi, Baker'ın Oteli, Stüdyo'da Otopertre ve Lucien Gilbert'in Portresi

Fovizm akımının diğer temsilcileri arasında Maurice de Flaminck, Kees Van Dongen, Albert Marquet ve Jean Metzinger yer alıyor.