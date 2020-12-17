Fotoğrafçı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Fotoğrafçı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Günümüzde en çok tercih edilen mesleklerin başında düğün fotoğrafçılığı geliyor. Diğer fotoğrafçılık türleri ise şu şekilde sıralanabilir: Set fotoğrafçılığı, doğa fotoğrafçılığı, mimari ve stüdyo fotoğrafçılığı.

Fotoğrafçı Nedir?

Profesyonel fotoğraf eğitimi almış, ışık, kadraj ve diyafram gibi teknik konularda bilgi sahibi olan sanatçılara fotoğrafçı denir. Fotoğrafçıların en sık kullandığı ekipmanlar, üç ayaklı tripot, çekim çadırı, lens, sabitleyici, reflektör ve ışık ayaklarıdır.

Fotoğrafçı Ne İş Yapar?

1- Stüdyolarda biyometrik ve vesikalık fotoğraf çeker.

2- Retouch yaparak fotoğrafların üzerinde iyileştirme yapar.

3- Yeni çıkan ürünlerin fotoğraflarını çeker.

4- Özel hastanelerde doğum fotoğrafçılığı yapar.

5- Çekimlere başlamadan önce fotoğraf makinesinin diyafram ayarını yapar.

6- Düğün, nişan ve mezuniyet töreni gibi organizasyonlarda fotoğraf çeker.

7- Karanlık odada fotoğrafların negatiflerini tab eder.

8- Fotoğrafların görüntü kalitesini yükseltmek.

9- Siyah beyaz fotoğrafları renklendirmek.

10- Fotoğrafları rötuşlamak.

Fotoğrafçı Nasıl Olunur?

Süresi 6 ile 8 hafta arasında değişen fotoğrafçılık kurslarına giderek fotoğrafçı olunabilir. Bu kursların sonunda katılımcılara ''eğitim sertifikası'' ve ''katılım belgesi'' verilir. MEB onaylı fotoğrafçı sertifikaları ile profesyonel fotoğrafçılık yapılabilir ve stüdyo açılabilir.

Fotoğraf alanında kariyer yapmak isteyenler reklam ajanslarında ve halkla ilişkiler şirketlerinde stajyer olarak işe başlayabilir. Bir diğer seçenek ise üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarından mezun olmaktır. Fotoğrafçı olmak isteyenlerin okuyabileceği bölümler şu şekilde sıralanabilir:

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (2 yıllık)

Radyo Televizyon Sinema (4 yıllık)

Fotoğraf ve Video (4 yıllık)

Fotoğrafçı Olma Şartları Nelerdir?

Profesyonel olarak bu mesleği yapmak isteyenlerin piyasadaki fotoğraf makinelerinin özelliklerini bilmesi gerekir. Her fotoğrafçı kadraj ve diyafram gibi teknik bilgilere sahip olmalı ve bu bilgileri gerçekleştirdiği çekimlerde uygulamalıdır.

Fotoğrafçının Görevleri Nelerdir?

1- Çekimlere başlamadan önce fotoğraf makinesini, ekipmanları ve ışığı ayarlamak.

2- Photoshop programını kullanarak fotoğrafları düzenlemek.

3- Ürünlerin fotoğrafını birçok açıdan çekmek.

4- Dekoru ayarlamak.

5- Yeni çıkan fotoğraf programlarını ve yazılımlarını araştırmak.

6- Müşterilerin talep ettiği konseptte fotoğraflar çekmek.

7- Sanat ve görüntü yönetmenleri ile fikir alışverişinde bulunmak.

8- Fotoğrafları tab etmek ve mail yoluyla müşterilere iletmek.

Fotoğrafçı Maaşları Ne Kadar?

Fotoğrafçılık, özel sektörde en çok kazandıran mesleklerin başında fotoğrafçılık geliyor. Bir fotoğrafçının ortalama aylık kazancı 5.000 TL iken, en düşük fotoğrafçı maaşı 3000 - 3500 TL arasında değişiyor. En yüksek fotoğrafçı maaşları ise 6000 - 6.500 Liradır.

Fotoğrafçı İçin İş İmkanları Nelerdir?

Günümüzde profesyonel fotoğrafçıların iş imkanları oldukça geniştir. Fotoğrafçılar sinema ve yayıncılık başta olmak üzere birçok sektörde çalışabilir.

1- Sinema filmi ve dizi projelerinde set fotoğrafçılığı yapabilirler.

2- Ulusal ve yerel gazetelerde çalışabilirler.

3- Fotoğraf stüdyosu açıp vesikalık fotoğraf çekebilirler.

4- Sanatsal fotoğraflar çekip sergi açabilirler.

5- Kültür sanat dergilerinde çalışabilirler.

6- Photoshop ve Retouch uzmanı olabilirler.

7- Düğünlerde fotoğrafçılık yapabilirler.

8- Mağazaların ürün fotoğrafçılığını yapabilirler.

9- Özel hastanelerde ve kliniklerde tıbbi - medikal fotoğrafçılık yapabilirler.

10- Stüdyo sorumlusu ve fotoğraf editörü olabilirler.

11- Sinema sektöründe kamera kurgu uzmanlığı yapabilirler.

12- Videographer olabilirler.

13- İnternet sitelerinde içerik editörlüğü yapabilirler.

14- Televizyon kanallarında görüntü yönetmeni olabilirler.

Bunun dışında fotoğrafçıların çalışabilecekleri alanlar şunlardır: Organizasyon firmaları, turizm şirketleri, e-ticaret siteleri, reklam ajansları, yayınevleri, okullar