Fotoğraf Ve Video Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Fotoğraf ve Video Bölümünde işinde uzman fotoğrafçı ve video sanatçılarını yetiştiriliyor.

Fotoğraf ve Video Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Fotoğraf ve Video Bölümü, fotoğraf makinesi ya da çeşitli kamera, aletler ya da çeşitli cihazlarla pek çok şeyin ve varlıkların görüntüsünü filme ve karta kaydeden, istenilen sayıda kopyasını çıkartarak etkinliklerin videolarını çeken kameraman ya da fotoğrafçılar yetiştirmeyi amaçlar. Fotoğraf ve Video Bölümü 4 yıllık bir lisans bölümüdür.

Fotoğraf ve Video Bölümü Nedir?

Fotoğraf ve Video Bölümü, sanat ve tasarım fakültesi bünyesinde yer alan bir lisans programıdır. Bu bölümde okuyacak kişilerin kendini alanında geliştirmesi, fotoğraf çekme tekniklerini öğrenmesi ve farklı yöntemler kullanarak yaratıcı fotoğraflar ortaya çıkarması gerekir.

Fotoğraf ve Video Bölümünün Amacı Nedir?

Fotoğraf ve Video Bölümünün amacı, uzman fotoğrafçı, görüntü yönetmeni, akademisyen ve uzman video sanatçılar yetiştirmektir. Çeşitli etkinliklerin, varlıkların ve olayların resim ve videolarını çeken kişilere kameraman ya da fotoğrafçı denir. Bu bölümü okuyan kişilerin etkileyici fotoğraflar çekmesi gerekir. Bunun için öğrencilerin çeşitli fotoğraf çekme yöntemlerini öğrenmesi gerekir.

Fotoğraf ve Video Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Fotoğraf ve Video Bölümü mezunları, yeni teknoloji görsel kayıt cihazlarını kullanarak teknik bilgiye dayalı çekimler yapar. Bu bölümden mezun olan kişiler, kamuda be özel sektörde pek çok alanda çalışma ve iş bulma şansı elde ederler. Bu alanda kendini yetiştiren ve rakiplerinden bir adım öte ileri giderek kaliteli fotoğraflar ve videolar çeken kişiler sektörde aranan isimler arasında yer almayı başarır.

Fotoğraf ve Video Bölümü Kaç Yıllıktır?

Fotoğraf ve Video Bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölümün okutulduğu okulların bazıları öğrencilere hazırlık sınıfı da okutuyor. Bu nedenle eğitim süresi 5 yıla kadar uzuyor.

Fotoğraf ve Video Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Fotoğraf ve Video Bölümü okumak isteyen kişilerin yetenekli, sanatsal yönü gelişmiş, yeni teknoloji kayıt cihazlarını ve fotoğraf makinelerini kullanabilen, yaratıcı bir kişiliğe sahip olmanız gerekir. Bu bölümde okuyan kişiler fotoğraf ve video çekme tekniklerini öğrenir. Bu bölüme girmek için ise, TYT ve AYT sınavlarına girerek bu sınavlarda başarı elde etmeniz gerekiyor.

Fotoğraf ve Video Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Fotoğraf ve Video Bölümü, Türkçe okutulan bir bölümdür. Fakat bazı üniversiteler, öğrencilere bir sene İngilizce hazırlık sınıfı okutuyor.

Fotoğraf ve Video Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Fotoğraf ve Video Bölümü TYT puan türüne göre öğrenci kabul ediyor. Bu bölümde okumak isteyen kişilerin yetenekli, görsel sanatlarla ilgili, yeni Teknolojileri kullanmaya yatkın kişiler olması gerekir. Fotoğraf ve videoya meraklı olan kişiler yeteneklerini bu bölümde gösterebilir.

Fotoğraf ve Video Bölümü Dersleri Nelerdir?

Belgesel Fotoğraf

Temel Tasarım

Karanlık Oda Teknikleri

İleri Çekim Tarihleri

Sanat Tarihine

Video Uygulama

Görüntü İşletme

Desen

Fotoğraf bilgisi

Fotoğraf ve Video Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Fotoğraf ve Video Bölümü mezunları, görüntü yönetmeni, gazetecilik, basım yayın, film yönetmeni, akademisyen, işinde uzman fotoğrafçı ve video uzmanı olarak kamuda ve özel sektörde rahatlıkla iş Bulabilir. Aynı zamanda bu kişiler isterlerse kendi işlerini de kurabilirler. Bu sektörde ne kadar kazanç elde edeceğiniz ne kadar kaliteli ve ne kadar başarılı işler çıkaracağınıza bağlıdır. Bu nedenle yaratıcılık oldukça önemlidir.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Reklam Ajansları

Fotoğraf Stüdyoları

Tasarım Atölyeleri

Haber Ajansları

Tasarım Atölyeleri

TV kanalları

Sanat Galerileri

Fotoğraf ve Video Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL)

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE)

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA)

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ISPARTA)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR)