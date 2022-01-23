Fotoğraf nasıl yazılır? Fotoğraf kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Fotoğraf kelimesi yazımı ve söylenişi oldukça fazla karıştırılan kelimeler arasında yer almaktadır. Kelimenin yazımı ise sıklıkla fotograf kelimesi ile karıştırılmaktadır. Kelimenin yazımında sıklıkla yapılan hata yumuşak g yerine g harfi kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Kelimeleri doğru bir şekilde yazmak ve kullanmak isteyen kişiler fotoğraf kelimesinin doğru yazılışını da araştırmaktadır.

Fotoğraf Nasıl Yazılır?

Fotoğraf kelimesi günümüzde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmakta olan kelimeler arasında yer almaktadır. Fotoğraf kelimesini yazarken ise çok sık olarak hata yapıldığı bilinmektedir. Fotoğraf kelimesi ''fotoğraf'' şeklinde yazılmalıdır. Bunun dışında yapılan tüm yazımlar ise yanlış olacaktır. Kelimenin doğru bir şekilde yazılması için fotoğraf olarak yazılması gerekmektedir.

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Fotoğraf Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı Nasıl Olmalıdır?

Fotoğraf kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre doğru yazılışı ''fotoğraf'' olmalıdır. Kelimeyi yazarken yumuşak g kullanılmaması ise yazım yanlışına yol açmaktadır. Fotograf olarak yazılan kelime ise yanlıştır. Kelimenin doğru yazımı ise fotoğraf olarak ifade edilebilir. Türk dil kurumuna göre de kelimenin doğru yazılışı fotoğraf şeklinde olmalıdır. Bunun dışında tüm yazıların hatalı olduğunu söylemek de mümkün olacaktır.