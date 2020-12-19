Fotoğraf Editörü nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Fotoğraf Editörü olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Fotoğraf editörü pek çok alanda iş bulabilen ve iş sahası oldukça geniş olan bir meslektir. Fotoğrafçılığın maaşları da ortalama olarak değişmektedir.

Fotoğraf Editörü Nedir?

Fotoğraf editörü gazete ve dergilerde çalışan, buralarda en iyi fotoğrafı ve görüntüyü seçmekle mükellef olan kişiye denir. Fotoğraf editörü çalışma alanı oldukça geniş olan kişidir.

Fotoğraf Editörü Ne İş Yapar?

Fotoğraf editörü, gazete ve dergilerde günün en iyi fotoğrafını, ilgi çekecek fotoğraflarını binlerce fotoğraf içerisinden ayıklayan ve manşete koyulacak fotoğrafları ayarlamaktadır. Ayrıca fotoğraf editörü seçmiş olduğu fotoğrafı düzenlemek ile sorumludur.

Fotoğraf Editörü Nasıl Olunur?

Fotoğraf editörü olmak için yükseköğretim kurumunun belirlemiş olduğu üniversite sınavına girmek şarttır. Fotoğraf editörü olmak için fotoğrafçılık bölümü ön lisans bir bölümdür. 2 yıllık bir ön lisans bölümü olan fotoğrafçılık bölümü için 150 baraj puanını geçmek gerekmektedir. 150 baraj puanını geçen adaylar fotoğrafçılık bölümüne tercih yapabilirler. Fotoğrafçılık bölümü için mutlaka başarı sıralamasını da dikkate almak gerekir. Başarı sıralaması yüksek olan adaylar fotoğraf editörlüğü için fotoğrafçılık bölümüne kayıt olabilirler.

Fotoğrafçılık bölümünü bitiren ön lisans öğrencileri daha sonra fotoğraf editörü olarak çalışmaya başlayabilirler.

Fotoğraf Editörü Olma Şartları Nelerdir?

Fotoğraf editörü olmak için güçlü bir iletişim kabiliyeti olması gerekmektedir. Bu meslekte iletişim kabiliyeti önem teşkil eder. Fotoğraf tekniklerini ve stüdyo yönetimini de iyi bilmek bu meslek için önem teşkil eden bir diğer ayrıntılardandır. Renk kompozisyonu ve stüdyo yönetimini bilmek bu mesleğin olmazsa olmazları arasında yer almaktadır. Fotoğraflar ile iyi bir şekilde hikaye oluşturmak ve bu oluşturulan fotoğrafların düzenlemesini yapmak da yine fotoğraf editörü olma şartları arasında yer almaktadır.

Fotoğraf Editörünün Görevleri Nelerdir?

- Bir fotoğraf editörü güne uygun bir şekilde gazetede veya dergide en iyi şekilde fotoğrafları seçer.

- Seçmiş olduğu fotoğrafları düzenlemek yine fotoğraf editörünün görevleri arasındadır.

- Gündemde yer alan konuya uygun bir şekilde fotoğraf seçmek

- Seçilen fotoğrafa uygun bir başlık belirlemek

- Seçilen görüntülerin ne zaman kullanılacağının gününü belirlemek yine fotoğraf editörü sorumlulukları ve görevleri arasındadır.

- Bir fotoğraf çekmek için fotoğrafçı ile anlaşmak ve fotoğrafçı ile sürekli iletişim halinde olmak

- Fotoğraflar üzerinde düzenlemeler yapmak ve fotoğraf düzenlemesi için yazılımlar geliştirmek

- Mesleğe yeni dahil olmuş ve fotoğrafçılık alanında kariyer yapmak isteyen fotoğrafçılara gerekli eğitimi vermek

- Bilgisayar veya başka teknolojik alet üzerinde bir fotoğraf arşivi oluşturmak

Fotoğraf Editörü Maaşları Ne Kadar?

Yeni mezun olan bir fotoğraf editör asgari ücret ile maaş almaktadır. Fotoğraf editörünün maaşlarının ortalaması ise 4.300 TL olarak belirlenmiştir. Bu çalışılan gazeteye ve dergiye göre değişkenlik göstermektedir.

Fotoğraf Editörü İçin İş İmkanları Nelerdir?

Fotoğraf editörünün iş imkanları oldukça geniştir. Fotoğraf editörleri devlete ait olan gazetelerde ve devlete ait olan televizyon kanallarında çalışabilirler. Ayrıca fotoğraf editörü için özel sektörde de geniş bir iş sahası ayrılmıştır. Gazetelerde fotoğraf editörü önemli bir konumu teşkil eder. Gazete ve dergilerde fotoğraf editör mezunları istihdam edilmektedirler.