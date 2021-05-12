Forum Nedir? Forumun Özellikleri Nelerdir

Forum, bugün bir organizasyonun adı olarak daha yaygın şekilde bilinse de aslında başka bir anlamı daha bulunmaktadır.

Forum Nedir?

Forum sözcüğü aynı zamanda tarihi bir terimdir. Eski Romalılar zamanında, Roma'da ve öteki kentlerde yurttaşların kamu işlerini konuşmak üzere toplandıkları alana verilen isimdir.

Forumun bugün kullanıldığı anlam ise şöyledir; bir konuda düzenlenmiş olan konuşmacıların yanı sıra dinleyici durumundaki kimselerin de söz alabildiği toplantıya verilen isimdir.

Forumun Özellikleri Nelerdir?

Forum bir tartışma ortamıdır. Forum, insanları yakından ilgilendiren herhangi bir konuda konuşmacıların yanında dinleyicilerin de söz alarak tartışmaya aktif katıldığı tartışma türlerinden biridir. Forumlarda bir başkan bulunur ve bu başkan forum düzeni hakkında bilgilendirme yapar.

Forum başkanı forum başlamadan önce forumun seyri hakkında ve nasıl yapılacağı hakkında bilgi verir. Yine sırasıyla belli bir düzen içerisinde konuşmacılara sırayla söz hakkı verir. Forumun düzeni başkanın sorumluluğundadır. Forumun özelliklerini şu başlıklar altında incelemek mümkündür:

Forumu bir başkan yönetir ve forum sonunda ortaya çıkan görüş ve düşünceleri özetler.

Forumda en önemli amaç belli kararlara varmak değil, konuyu değişik açılardan ele almak ve görüşleri ortaya koymaktır.

Forumda konuşmacılar forumda ele alınacak konunun uzmanları olmalarına özellikle dikkat edilir.

Forumun en ayırt edici özelliği ise forumda ele alınacak konunun halkı ilgilendiren sosyal bir konu ya da problemin kitleler önünde tüm ayrıntılarıyla tartışılmasıdır.

Forumda dinleyiciler de soru sorma hakkına sahip bulundukları için soruların konunun dışında olmamasına özen gösterilir.

Başarılı bir forum için özellikle forum başkanının ele alınacak konu hakkında bilgi sahibi olması ve yönetme kabiliyetinin bulunması önemli bir ayrıntıdır.

Forumun olanaklar ölçüsünde ses ve görüntülerinin tespit edilerek kayıt altına alınması ve daha sonraki zamanlarda basın ve yayın organları aracılığıyla yayımlanması olanağının gelişmesi ile forumun orijinal halinden başka izleyicisiz forumlar da yapılmaya başlanmıştır.