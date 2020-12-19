Formen nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Formen olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Formen; halk arasında "ustabaşı" olarak da bilinmektedir. Formen, sorumlu durumda olduğu üretim tezgahıyla alakalı olarak belli bir deneyime ve donanıma sahip kişidir.

Formen Nedir?

Formen, herhangi bir konuda üretim işlemini gerçekleştiren bir kuruluşta işçileri denetimini yapan ve onları yöneten kişiyi ifade eder. Düzenli ve disiplinli bir biçimde üretimin hayata geçirilmesinde kilit role sahiptir. Formen, aynı zamanda, yönetim ile çalışanlar arasındaki iletişimi de yöneten kişidir. Halk arasında "ustabaşı" olarak da tanımlanmaktadır. Formen, sorumluluğunu üstlenmiş durumda olduğu üretim tezgahı ile alakalı olarak belli bir deneyime ve donanıma sahip niteliktedir.

Formen Ne İş Yapar?

Formen, idari yönetimden almış olduğu direktifler kapsamında üretim sürecinin takibini yapar. Aynı zamanda personeli sevk ve idare etmekten de sorumludur. Formen ayrıca, işçi çıkarma ve işçi alım süreçlerinde de önemli bir rol oynayabilmektedir.

Formen Nasıl Olunur?

Formen olmak için eğitimden ziyade deneyim ve yetenek büyük bir önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra, referanslar da formen olmak açısında ciddi bir önemli role sahip durumdadır. Diğer taraftan, üretim gerçekleştirilen sektör kapsamında çeşitli sertifika programları söz konusu olmaktadır. Bu sertifika programlarına katılarak ve yeterli başarıyı göstererek herkes sertifika sahibi olma şansını elde edebilir. Sertifika sahibi olmak ise, formen olma sürecinin daha fazla hız kazanmasını sağlayabilir.

Formen Olma Şartları Nelerdir?

Formen diğer bir tabir ile ustabaşı olmak için herhangi bir sertifikaya yahut herhangi bir belgenin olmasına ihtiyaç yoktur. Formen, şirketler için çok büyük bir önem taşıdığından referans ve deneyim seviyesi çok büyük değer barındırmaktadır. Formen olabilmek için işin işleyişi ve işçi yönetimini iyi bilmek için daha öncesinde ilgili alanda çalışmış olarak deneyim sahibi olunması gerekir.

Formenin Görevleri Nelerdir?

Bir formenin görev doğrultusunda en temel kavram "liderlik" olmaktadır. Formen'in çalışanların üzerinde otorite sahibi olması çok önemlidir. Ayrıca sorumlu olduğu üretim bandında yahut inşaat alanında çalışma disiplini sağlamasının gerekliliği söz konusudur. Tüm bunların yanı sıra, işçilerin beklentilerine kulak vermesi ve yönetime iletmesi de formenin sorumlu olduğu görevleri arasındadır. Formen olarak çalışma hayatı içinde yer alan bireylerin yerine getirmekle yükümlü oldukları görevleri şu şekilde listelenebilir;

- Eksik olan araç ve gereçleri tespit etmek ve ilgili departmana bildirmek.

- Üretimin standardını ve devamlılığını sağlamak,

- İşçiler ile yönetim arasındaki iletişimi sağlamak,

- Yönetim biriminin istek ve taleplerini işçilere bildirmek,

- Üretim ile alakalı diğer departmanlar ile iş birliği halinde olmak,

- İşçilerin performansına göre analizde bulunmak ve süreci yönlendirmek,

- İşçilerin performansını takip etmek,

- Bozulan, kırılan yahut kaybolan teçhizat ile alakalı rapor vermek,

- İşçiler arasında iş bölümü yapmak.

- Üretim aşamasındaki işler ile ilgili olarak üstlerine rapor vermek,

- Ekibindeki işçilerin izin durumlarını takip etmek,

- Sorumlu olduğu elemanların sağlık durumlarını gözlemlemek,

Formen Maaşları Ne Kadar?

Formen maaşları, kişinin çalıştığı sektöre göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak bu konuda şu şekilde bir bilgi verilebilir;

- En Düşün Formen Maaşı; 2.660 TL

- En Yüksek Formen Maaşı; 7.300 TL

- Ortalama Formen Maaşı; 4.098 TL

Formen İçin İş İmkanları Nelerdir?

Bir formenin deneyim sahibi olduğu iş alanına göre iş bulma imkanları farklılık göstermektedir. Örneğin; bir birey inşaat sektöründe bir deneyim sahibi ise, Formen olarak çalışma hayatı içinde yer alabilmek için yine inşaat sektöründe iş bulma olanağı söz konusu olacaktır.