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Form nedir, ne demek? Form kelimesi TDK sözlükte ne Anlama gelir?

Form nedir, ne demek Form kelimesi TDK sözlükte ne Anlama gelir

Türkçe diline sonradan dahil olan farklı kelime çeşitleri bulunuyor. Farklı kökene sahip olan form kelimesi de bireylerin anlamını araştırdığı kelimeler arasındadır. Anlamı merak edilen form kelimesinin sahip olduğu önemli anlamlar bulunuyor. Önemli anlamlara ulaşmak için bireyler tarafından kapsamı araştırmalar yapılıyor. Form nedir, ne demek? Form kelimesi TDK sözlükte ne anlama gelir? Araştırılan form sözcüğünün doğru anlamlarını detayları ile derledik.

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 Anlam yönünden çok merak edilen form sözcüğü günümüzde her alan görülen bir kelimedir. Yaygın olarak kullanılan form sözcüğü TDK'ya göre, biçim ve şekil anlamına sahip bir kelimedir.

 Form Nedir, Ne Demek?

 Daha önce duyulmayan veya görülmeyen kelime türleri hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür. Bireyler her konuda araştırma yapabileceği farklı kaynakları değerlendirebiliyor. Özellikle herkesin kullandığı sözcüklerin anlam yönünden karşılığı çok merak ediliyor. Her birey yapacağı araştırmaları farklı kaynaklarda yapabiliyor. Anlam yönünden form sözcüğü de bireyleri ilgisini çekebiliyor.

 En doğru anlamları öğrenmek için form sözcüğü birden fazla kaynakta araştırılıyor. Sözlük kaynağına ulaşamayan kişiler arama motorlarını tercih edebiliyor. Form kelimesi, biçim, şekil ve bir şeyin olması gereken durum anlamına sahiptir. Bireyler belirlenen biçim ve şekil anlamlarında da kelimeyi kullanabiliyor. İstenilen şeylerin yazılması anlamına da sahip olan önemli bir kelimedir.

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 Form Kelimesi TDK Sözlükte Ne Anlama Gelir?

 TDK her zaman sözcüklerin anlamlarını öğrenebilmek için kullanılan bir kaynaktır. Bireyler herhangi bir sözcüğünün anlamını öğrenebilmek için TDK'dan yardım alabiliyor. TDK her kelimenin anlamlarını paylaşan bir kaynak olarak görülüyor. Form kelimesinin de TDK'da bulunan bir anlamı vardır. Form kelimesi, şekil anlamında kullanılan bir kelimedir. Biçim anlamıyla da kullanılan önemli sözcük türleri arasındadır. TDK'ya göre İstenilen şeylerin yazılması anlamında da kullanılabilen bir kelimedir.

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