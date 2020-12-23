Forklift Operatörü nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Forklift Operatörü olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Forklift operatörü genel olarak ürünleri forklift aracı ile birlikte güvenli bir şekilde bir yerden alarak başka bir yere taşınıp yerleştirilmesini sağlar.

Forklift Operatörü Nedir?

Forklift operatörleri bir ürünü forklift aracı ile bir yerden alıp başka bir yere taşıyan kişiye denilmektedir. Bu ürünler forklift araçları ile güvenli bir şekilde araçlara yükleme ve indirme yolu ile taşınır. Sonrasında ürünlerin gönderildiği yerde güvenli bir şekilde indirilmesi sağlanır. Forklift operatörü forkliftin bakımlarını takip ederek kullanılmayan zamanlarda depo faaliyetlerine katkı sağlar. Çalışma alanının güvenliğini de sağlayan forklift operatörü bu konuda oldukça özenli davranılmalıdır.

Forklift Operatörü Ne İş Yapar?

Forklift operatörü forklift aracını çalıştırmadan önce günlük kontroller gerçekleştirilir. Gerekli emniyet tedbirlerine uyan forklift operatörü ürünleri depoya ve ye belirlenen yere taşımak ile yükümlüdür. Buna göre forklift operatörü ürünleri hasarsız ve güvenli bir şekilde taşırlar. Ayrıca forklift ile teslim alınan ürünlerin sisteme kaydı da girilir. Başka yere sevk edilecek ürünler uygun bir şekilde hazırlanır. Ayrıca ilgili araçlara da yüklenmesi sağlanır. Yükleme sırasında ortaya çıkacak problemler ise yöneticilere bildirilir.

Forklift Operatörü Nasıl Olunur?

Forklift operatörü olmak için bazı eğitimler gerekir. Öncelikle forklift operatörü olmak için en az ilkokul mezunu olmak gerekir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı operatörlük kurslarına katılmak gerekir. Bu kurslardan alınan eğitimler ile birlikte forklift operatörü belgesine sahip olunur. BUnun yanı sıra G sınıfı ehliyet de alınabilir. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bu kurslardan alınan eğitim sonucunda forklift operatörü olarak işe başlanabilir.

Forklift Operatörü Olma Şartları Nelerdir?

Forklift operatörü olmak için bazı şartlar bulunuyor. Öncelikle 18 yaşını doldurmak gerekiyor. Bunun yanı sıra planlama ve organizasyon becerisine de sahip olunmalı. Etkin iletişim becerisine sahip olan forklift operatörü dikkat ve sorumluluk sahibi olunmalıdır. Forklift operatörünün bu işi yapmaya dair herhangi bir engeli ve ya sağlık sorunu olmamalıdır. Çünkü ürün taşınması sırasında büyük bir güce sahip olunması gerekir. Ayrıca forklift operatörü işbirliği ve takım çalışmasına da yatkın olmalıdır.

Forklift Operatörü'nün Görevleri Nelerdir?

Forklift operatörünün belli başlı görevleri bulunmaktadır. Buna göre forklift operatörü şirket politikaları ile yasal mevzuatlara uygun şekilde faaliyet göstermelidir. Forklift operatörü bağlı bulunduğu depoda periyodik şekilde yapılan sayımlara katılır. Aynı zamanda depo düzeninin sağlanması ve ekip üyelerine de destek olunur. Forklift operatörü, yükleme esnasında oluşacak problemleri rapor haline getirerek yöneticiye bildirir. Bunun yanı sıra forklift operatörü sevk edilecek ürünleri hazırlayarak ilgili araçlara yüklenmesini de sağlar.

Forklift Operatörü Maaşları Ne Kadar?

Forklift operatörünün maaşları çalıştığı yere ve sorumluluklarına göre değişmektedir. Buna göre göreve ilk defa başlayan forklift operatörü 2 bin 390 lira maaş alır. Forklift operatörü deneyim kazandıkça ve başarılı oldukça aldığı ortalama maaş da 3 bin 200 lira civarına ulaşır. Bunun yanı sıra yıllarca bu sektörde başarılı bir şekilde deneyim kazanan forklift operatörü 3 bin 800 lira maaş alabilir.

Forklift Ooperatörü İçin İş İmkanları Nelerdir?

Forklift operatörü genel olarak özel sektörde çalışır. Ticaretin gelişmesi ile birlikte forklift operatörlüğü mesleğinin de istihdam olanağı artmıştır. Buna göre forklift operatörleri başka ticaret ve lojistik olmak üzere pek çok farklı sektörde rahat bir şekilde çalışırlar.