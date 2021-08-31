Ford Hangi Ülkenin Araba Markası Ve Nerede Üretiliyor? Ford Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Ford araba markası ülkemizde de üretimi olan bir markadır. Ford Dünya'nın en eski araba markalarından bir tanesi olarak bilinmektedir.

Ford Hangi Ülkenin Markası?

Ford Amerika Birleşik Devletleri merkezli olan bir otomobil markasıdır.

Ford Nerede Üretiliyor?

Ford Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere ülkemizde de Gölcük'te üretilmektedir. Gölcük'te üretim merkezi yer almaktadır.

Ford Ne Zaman Kuruldu?

Ford 16 Haziran 1903 yılında kurulmuştur.

Ford'un Sahibi Kim?

Ford'un sahibi aynı zamanda kurucusu olan Henry Ford'dur.

Ford'un Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

12 kişi tarafından 28 bin dolar yatırım ile birlikte 1903 yılında kurulmuş bir şirkettir. Henry Ford tarafından kurulan Ford şirketi adını da kurucusunun soyadından almıştır. Henry Ford başkanlığında kurulan Ford markası ilk arabasını da 1903 yılında yapmıştır. Ford kurmuş olduğu fabrikalar ile birlikte en çok otomobil üreten şirket konumuna da gelmiştir. Üretmiş olduğu araçlar ile birlikte Dünya'nın önde gelen otomobil firmalarından bir tanesi olmuştur. Türkiye'de de fabrikası bulunmaktadır.