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For döngüsü nedir ve ne işe yarar? Programlamada for döngüsü kullanımı ve örnekleri

#Eğitim#Araştırma#For Döngüsü Nedir
For döngüsü nedir ve ne işe yarar Programlamada for döngüsü kullanımı ve örnekleri

For döngüsü komutların istendiği kadar tekrarlanmasını sağlayan bir faktördür. Döngünün değişim değerleri kişilerin istediği gibi şekillenmektedir. Bunun değiştirilmesi, azaltılması ya da çoğaltılması mümkündür. For döngüsü nedir, ne işe yarar? Programlamada for döngüsü nasıl kullanılır tüm detayları ile derledik.

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Sayaç mantığıyla çalışması sebebiyle bu döngü istendiği zaman başlatılıp istendiği zaman sonlandırılmaktadır.

 For Döngüsü Nedir?

 For döngüsü programlama dillerinde en çok tercih edilen fonksiyonlar arasında yer almaktadır. For döngüsü belirli sayıdan diğer belirtilen sayıya kadar kademe kademe ilerlemektedir. Bitirmek istediğiniz yerde bir komut aracılığı ile döngü işlemi bitirilmektedir. Belirli bir sayıdan başlayarak belirlenmiş başka bir sayıya kadar ilerleme fonksiyonu for döngüsü olarak tanımlanmaktadır. Genel kullanım alanları içerisinde sıralı bilgileri bir yere yazmak ya da ekrana bastırmak olarak açıklanmaktadır. For döngüsünün kullanımı kişilere başta zor gelse de el alışkanlığı sayesinde kolay bir işleme dönüşmektedir. Komut ya da komutların istendiği kadar tekrarlanmasını for döngüsü sayesinde gerçekleştirmek mümkündür. En çok kullanılan program kodlarından biri for döngüsüdür ve formülleri sayesinde kolay bir şekilde uygulanmaktadır. Program for döngüsünü

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 For Döngüsü Nasıl Kullanılır?

 For döngüsü işlemlerin belirtildiği şekilde tekrarlanmasını sağlayan bir programlama kodu olarak bilinir. Başlangıç değerinde bir değişken kullanılır ve bu koşulun belirtilmesi amacıyla yapılır. Değişken belirlendikten sonra değerler belirlenmeli ve bu şekilde program çalışmalıdır. Örneğin:

 int i;

 for (i=1;i r /> {

 label1.Text +=i.ToString()+''\n'';

 }

 bu örnekte i değişkeni değeri 100 ya da 100den küçük olduğu sürece değişkenin tekrarlanacağı ayarlanmıştır. İ değişkeni 1 olduğunda ya da arttırıldığında döngü 100 kere çalıştırılacaktır. Döngünün içerisinde yazan her şey 100 kere tekrarlanacaktır.

 For Döngüsü Bölümleri

 For döngüsü tek bir satırı ya da birden fazla satırdan oluşan kod bloğunu kişinin istediği kadar tekrar etmesi için kullandığı bir döngüdür. For döngüsünde kendisi hariç dört bölüm vardır ve bunlardan üçü for satırında bulunur. Bu bölümler ilk-değer-atama, koşul, artırma-azaltma bölümleri olmaktadır. Son bölüm ise döngünün tekrar sayısının belirtildiği satırdır. İlk bölümde döngüyü kontrol edecek olan değişkenlere bir değer verilir. Atama bölümü program tarafından yalnızca ilk başlangıçta çalıştırılır ve tanımlanması gerekli bir döngü değildir. Koşul bölümü döngünün her bir tekrar aşamasında belirlenen değer ile karşılaştırılmaktadır. Koşula bağlı olan bu kontrol doğru bir sonuç verirse kontrol devam eder, eğer yanlış bir sonuç verirse kontrol sona erer. Kontrol bölümü döngünün devam edip etmeyeceğinin belirlendiği bir bölümdür. Eğer bu bölümde koşul doğru bir sonuç vermezde döngü çalışmaz. Artırma-azaltma bölümlerinde kontrol değişkenleri azaltılır ya da artırılır. Bu bölüm koşul bölümünden önce program tarafından ayarlanır ve çalıştırılır. Böylece for döngüsünün çalışma bölümleri tamamlanmış ve program şekillenmiş olur.

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 For Döngüsü Örnekleri

 A A A A A

 A A A A A

 for döngüsü ile bu ifadelerin yazılabilmesi için programda yapılması gerekenler:

 #include

 int main (void)

 {

 char cd='A';

 int id;

 printf (''%c ", cd);

 printf ("%c ", cd);

 printf ("%c ", cd);

 printf ("%c ", cd);

 printf ("%c\n", cd);

 for (id=0; id

 return 0;

 }

 bu program çalıştırıldığında yukarıdaki gibi yazılar ekranda belirlenmektedir. Satırlar için printf() fonksiyonu A karakterini 5 kez yazdırmaya yarar. İkinci satır for döngüsü ile yazılır ve bu yöntem program içerisinde kullanılır. A harfi daha fazla yazılmak istendiğinde beş kez yazan printf() kısmı ne kadar yazdırılmak istenirse o kadar tekrarlanması gereken bir bölümdür.

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