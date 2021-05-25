Fonograf nedir ve ne işe yarar? Fonograf nasıl çalışır ve kim icat etmiştir

Fonograf kelimesini daha önce duymuş olanlar olduğu gibi hiç duymamış kişilerde vardır. Fonograf, eski zamanlarda icat edilmiş olan bir alettir. Bu alet, aslında günümüzde kullanılmaya devam etmektedir. Tabi günümüzde fonografın daha gelişmiş halini kullanmaktayız.

Fonograf Nedir?

Fonograf, ses kayıt etme özelliği olan bir alettir. İcat edildiği günden beri birçok alanda fonograf kullanılmıştır. Bu aletin, günümüzde kullanılan ses kayıt cihazları için büyük bir öncülük ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. O yüzden eski icatların önemi oldukça büyüktür. Bu icatlar olmasaydı eğer insanların hayatı daha zor şartlarda devam ederdi.

Fonograf Ne İşe Yarar?

Fonograf, ses kayıt etmeye yarayan bir alettir. Fonograf sayesinde bulunulan ortamdaki sesler kaydedilir ve gerektiği durumlarda bu sesler kolaylıkla dinlenebilir. Bulunduğu yıllarda çok önemli bir icat olarak büyük sevinç yaratmıştır. İlk zamanlar daha az kullanılmışsada zaman geçtikçe bu durum değişmiştir.

Fonografın bulunması sayesinde ses kayıt sistemlerinde büyük bir ilerleme yaşanmıştır. Bu ilerleme ile yeni icatlar ortaya çıkmıştır. Gramofon adlı makinede bu yeni icatlardan birisi olmuştur. Fonograf kaynaklı pek çok ürün hayata geçirilerek insanlık tarihi için önemli gelişmeler yaşanması sağlanmıştır.

Fonografın bulunduğu ortamda ses kaydetme özelliği vardı. Bundan dolayı birçok alanda kullanılması yaygınlaşmıştır. Kaydedilen sesleri istediğiniz zaman tekrar dinleme şansınız bulunmaktaydı. Günümüzde de çok sayıda gelişmiş olan ses kayıt cihazı vardır. Bu cihazların asıl kaynağı ise fonograf olarak bilinmektedir. Fonograf olmasaydı eğer ses kayıt cihazları daha geç bir zamanda bulunabilirdi.

Fonograf Nasıl Çalışır?

Fonografın çalışması için makine üzerinde bir silindir bulunmaktaydı. Bu silindir ortamda yer alan sesleri algılamaktaydı. Algılanan bu sesler bir iğne yardımıyla fonograf içerisine kaydediliyordu. Bu kayıt bittikten sonra fonograf ile oluşturulan kayıt tekrar dinlenebiliyordu. Oldukça önemli olan bu icat zaman geçtikçe önemli bir ilham kaynağı olmuştur. Yeni icatların yapılması için önemli bir zemin hazırlanmıştı.

Fonograf adlı makinenin çalıştığı ortamda sesler aynı şekilde kaydedilmeye başlıyordu. Bugün ki ses kayıt sistemlerinin başlangıcı olan fonograf ile önemli bir ilerleme sağlanmıştır.

Fonografı Kim İcat Etmiştir?

Fonograf, yapıldığı dönemde büyük bir başarı elde etmiştir. Eski zamanlarda yapılan icatlar büyük bir şaşkınlık yaratmaktaydı. Günümüzde olduğu kadar geniş imkanların olmaması ve insanların bilime karşı daha az ilgili olması yeni icatların yapılmasını zorlaştırıyordu. Bu yüzden yeni icatlar yapıldıkça bilime olan güven artıyordu. Yetenekli olan kişiler birçok yeni çalışma yaparak insanlık için yararlı oluyordu.

Fonograf makinesini bulan kişi Amerikalı ünlü mucit Edison'dur. Edison, oldukça zeki olmasının yanında yeniliklere açık olan bir kişiydi. Ayrıca son derece yetenekli bir mucitti. Yaptığı çalışmalar sonrasında çok önemli icatları insanlığın hizmetine sunmuştur. Fonografta bu icatlardan birisi olmayı başarmıştır.

Fonograf ve gramofon adlı aletler 1877 ile 1980 tarihleri arasında yaygın olarak kullanılmıştır. Daha sonraki yıllarda ise bu icatların gelişmiş halleri ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı fonograf ve gramofon kullanımı azalmıştır.

Fonograf, Edison tarafından 1877 tarihinde icat edilmiştir. Bu aletin patenti ise 1878 yılında alınmıştır. Çıktığı dönemde büyük bir başarı yakalayan fonografın kullanımı ise ilk zamanlar kolay olmamıştır ve sadece uzman kişiler bu aleti kullanabilmiştir. Zaman geçtikçe bu sorun ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak insanlık için son derece başarılı bir icat olduğu söylenebilir.