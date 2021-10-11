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Fon ne demek, ne anlama geliyor? Fon kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#TDK#Fon
Fon ne demek, ne anlama geliyor Fon kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Dilimizde yer alan bazı kelimelerin birden fazla anlamı vardır. Kelimeler, kullanıldığı cümlenin anlamına göre farklı anlamlar kazanabilir. Fon kelimesi de farklı anlamları olan ve kullanıldığı cümlenin içeriğine göre anlam kazanan bir kelimedir. Fon kelimesinin anlamı internette çok araştırılıyor. Fon ne demek, ne anlama geliyor sizler için derledik.

Haberin Devamı

 Fon kelimesi, dilimizde çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alır. Fon kelimesi, cümledeki kullanılış şekline göre anlam kazanır.

 Fon Ne Demek?

 Fon kelimesi, Fransızca kökenli bir kelimedir. Günlük hayatta çok sık kullanılan bu kelime, belirli bir iş için daha sonra kullanılmak üzere ayrılan kaynak anlamına gelir.

 Fon Ne Anlama Gelir?

 Fon kelimesi, günlük hayatta sıkça karşılaştığımız kelimeler arasında yer alıyor. Fon kelimesi, bir kuruluşun mali kaynaklarının tümünün göstergesi anlamına gelir. Aynı zamanda bu kelime arka plandaki resim ve görüntü demektir.

 Fon Kelimesinin TDK’ya Göre Anlamı Nedir?

 Fon kelimesinin TDK’ya göre anlamı şunlardır;

Tiyatroda, sinemada oyuncuların arkasında bulunan resim, fotoğraf ya da çeşitli plastik

Bir kuruluşun mali kaynaklarının tamamının göstergesi

Belirli bir iş için gerektiği zaman harcanmak için ayrılıp işletilen para ve kaynak demektir.

 

 

 

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