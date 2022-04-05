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Folluk Nedir, Ne Anlama Gelir? Folluk Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Folluk Nedir, Ne Anlama Gelir Folluk Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Kümes hayvanları için kullanılan bir kelime olan folluk kelimesi genellikle tavukların yumurtlamaları için özellikle yapılan bir yumurta yeri olarak bilinmektedir. Tavuklar için kullanılan folluk kelimesi günlük hayatta halk arasında bilinen bir kelime olmaktadır. Folluk nedir ve ne anlama gelir? Türk Dil kurumuna göre folluk kelimesinin sözlük anlamı nedir hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

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 Folluk kelimesi halk arasında yaygın bir kelime olup genellikle tavuk besiciliği işi ile uğraşanların kullandığı bir yöntem olmaktadır. 

 Folluk Nedir? Ne Anlama Gelir? 

 Folluk kelimesi tavuk yetiştiriciliği yapan kişilerin kullandığı tavukların yumurtlaması için yapılan içine yumurta veya yumurta benzeri bir malzeme koyulan tavuk yumurtlama alanıdır. Tavukların yumurtlaması için örnek olarak konulan yumurta veya benzeri araca da fol adı verilir. 

 Folluk kelimesi yumurtlama alanı olarak yapılan bölmelere eklenen fol denilen yumurtalar ile tavuğun yumurtlaması için yapılan bir yerdir. Folluk yumurta toplamak için tavukların yumurtalarının bulunduğu alan olarak bilinmektedir. 

 Türk Dil Kurumuna Göre Folluk Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? 

 Türk Dil kurumuna göre folluk kelimesinin sözlük anlamı tavukların yumurta yapabilmesi için özel bölmeler şekline yapılan içerisine saman ve yumurta bulunan yumurtlama alanı olarak kabul edilmektedir. 

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 Folluk kelimesi halk arasında kullanılmasının yanında günlük hayatta başka konularda kullanılmamaktadır. Folluk kelimesinin eş anlamlısı olan kelime yumurta yeri olarak bilinmektedir. Folluk kelimesi hayvancılıkta tüm kümes hayvanları için kullanılmaktadır.

 

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