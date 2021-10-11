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Folklor ne demek, ne anlama geliyor? Folklor kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#TDK#Folklor
Folklor ne demek, ne anlama geliyor Folklor kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Geçmişten beri dilimizde çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alan folklor kelimesini ilk defa duyan kişiler bu kelimenin anlamını merak ediyor. Kelime anlamı pek çok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan folklor kelimesinin kökeni de pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Folklor ne demek, ne anlama geliyor detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Folklor kelimesi, günlük hayatta çok sık duyduğumuz çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alır.

 Folklor Kelimesi Ne Demek?

 Folklor kelimesi, dilimize Fransızcadan geçmiş olan bir kelimedir. Folklor kelimesi, halk bilimi anlamına gelir.

 Folklor Ne Anlama Gelir?

 Folklor kelimesi, uzun yıllardan beridir dilimizde yer alan ve sıkça kullanılan bir kelimedir. Folklor kelimesi, halk bilim anlamına gelir.

 Folklor Kelimesi TDK’ya Göre Ne Anlama Gelir?

 Folklor kelimesi, TDK’ya göre halk bilim anlamına gelir. Fransızca kökenli bir kelime olan folklor, çok uzun yıllardan beridir dilimizde sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Aynı zamanda bu kelime halk danslarını ifade etmek için de kullanılıyor. Toplumumuzda folklor, geleneksel bir dans çeşidi olarak biliniyor.

 

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