Folklör nasıl yazılır? TDK'ya göre folklör kelimesinin doğru yazımı..

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Özellikle sessiz harflerin yan yana gelmesi ile beraber bu kelime yanlış yazılabilmektedir. Sadece sessiz harf değil aynı zamanda sesli harfler üzerinden de hata yapıldığını ifade etmek mümkün.



Folklör Nasıl Yazılır?



Bu kelimenin doğru yazılışı, ‘Folklor’ biçimindedir. Burada mutlaka sessiz harfleri yan yana gelmesi ve sesli harfleri doğru yazılması çok önemlidir. Kelime anlamı üzerinden halk bilimi olarak bilinen folklor, halk arasında ise yine halk oyunları şeklinde ifade edilmektedir.



TDK'ya Göre Folklör Kelimesinin Doğru Yazımı



Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit bu kelime için doğru ve yanlış yazımlar üzerinden ayırt etme seçeneği ele alınabilir.



Folklor (Doğru)



Folklör (Yanlış)



Foklor (Yanlış)



Bu şekilde yukarıda verilen doğru yazılış ile beraber aynı zamanda doğru okunuşu üzerinden ele alınabilir. Özellikle halk arasında okunuşu ve yazılışı üzerinden çok sık hata yapılan sözcüklerden biri olarak öne çıkıyor.