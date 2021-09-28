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Folklör nasıl yazılır? TDK'ya göre folklör kelimesinin doğru yazımı..

#Nasıl Yazılır#TDK
Folklör nasıl yazılır TDKya göre folklör kelimesinin doğru yazımı..

Okunuşu zor olması ile beraber aynı zamanda yazımı üzerinden de hata yapılan kelimelerden biri folklor sözcüğüdür. Peki, folklör nasıl yazılır? TDK'ya göre folklör kelimesinin doğru yazımı hakkında detayları derledik.

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Özellikle sessiz harflerin yan yana gelmesi ile beraber bu kelime yanlış yazılabilmektedir. Sadece sessiz harf değil aynı zamanda sesli harfler üzerinden de hata yapıldığını ifade etmek mümkün.

Folklör Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru yazılışı, ‘Folklor’ biçimindedir. Burada mutlaka sessiz harfleri yan yana gelmesi ve sesli harfleri doğru yazılması çok önemlidir. Kelime anlamı üzerinden halk bilimi olarak bilinen folklor, halk arasında ise yine halk oyunları şeklinde ifade edilmektedir.

TDK'ya Göre Folklör Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit bu kelime için doğru ve yanlış yazımlar üzerinden ayırt etme seçeneği ele alınabilir.

Folklor (Doğru)

Folklör (Yanlış)

Foklor (Yanlış)

Bu şekilde yukarıda verilen doğru yazılış ile beraber aynı zamanda doğru okunuşu üzerinden ele alınabilir. Özellikle halk arasında okunuşu ve yazılışı üzerinden çok sık hata yapılan sözcüklerden biri olarak öne çıkıyor.

 

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#Nasıl Yazılır#TDK