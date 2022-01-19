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Folklör nasıl yazılır? Folklör kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Folklör nasıl yazılır Folklör kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Birden fazla sessiz harf yan yana gelmesi ile beraber Türkçede birçok kelime oldukça fazla karıştırılır. Hem yazım hem de okunuşu üzerinden karıştırılan bu sözcükler içerisinde folklor gelmektedir. Peki, folklör nasıl yazılır? Folklör kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı konusunda merak edilen bilgiler.

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  Yöresel olarak halk oyunları şeklinde ifade edilen folklor, aynı zamanda her açıdan yanlış kullanılan bir sözcüktür. Tabii doğal olarak okunuşu zor olduğu için bu konuda ciddi hatalar yapılmaktadır. Aynı zamanda cümle içerisinde veya tek başına kullanım kapsamında da yine yazım hatası yapıldığını söylemek mümkün. 

 Folklör Nasıl Yazılır? 

 Türkçede en zor kullanılan kelimeler içerisinde folklor gelmektedir. Buna paralel olarak en çok hata yapılan sözcükler içerisinde olduğunu ifade etmek mümkün. Bu doğrultuda kelimenin Türkçe kapsamında doğru yazılışı, ‘Folklor’ biçiminde olduğunu ifade etmek gerekir. Yani 3 tane sessiz harf bir araya gelmek suretiyle bu kelime oluşmaktadır. 

 Folklör Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Yazım hatası ile beraber doğal olarak paralel şekilde bu kelime okunuşu üzerinden de hataya düşmektedir. Bu hatayı gidermek ve doğru şekilde kullanabilmek için ise Türk Dil Kurumu üzerinden bilgi alınır. Alınan bilgi doğrultusunda ise bu kelimenin doğru biçimde yazılışı, ‘Folklor’ biçimindedir. Bu yazılışı ile beraber biraz çalışma eşliğinde okunuşu kapsamında da yapılan hatalar giderilebilir. Özellikle yöresel halk oyunlarına öne çıkarması ile beraber, amaca uygun birçok farklı yerde bu kelime kullanılır.

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