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Foks okulu çocuklar da onu sevdi

#Foks#Halit Ayar Gündüz Bakımevi#Dilan Argun
Foks okulu çocuklar da onu sevdi
Beyazıt Şenbük

Ormanda ölmek üzereyken bulunan küçük köpek kurtarılarak gündüz bakım evinde eğitim gören minik öğrencilerin arkadaşı oldu. Foks ismi verilen köpek bir öğrenci gibi hafta içi okulda zaman geçirip hafta sonu ise öğretmenlerin evlerine konuk oluyor.

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Foks, İstanbul çevresindeki ormanlık alanlarda açlık ve soğukla savaşarak yaşam mücadelesi veren binlerce köpek arasında en şanslılardan biri. Çünkü Beykoz ormanlarında dünyaya geldikten bir kaç hafta sonra aç ve bakımsız olarak ölmek üzereyken Sarıyer Reşitpaşa’daki Halit Ayar Gündüz Bakımevi müdürü Dilan Argun tarafından bulunarak sahiplenildi. Önce tedaviye alındı, hayata tutunmayı başardıktan sonra da okulda özel yuvası yapıldı. Yuvasının üzerine de adı yazıldı: Foks.
Foks’un hayata tutunma öyküsünü kreş sorumlusu Dilan Argun şöyle anlattı:
“Foks’un şu an üç aylık olduğunu tahmin ediyoruz, 2 aydır bizimle. Kendisini yeni toparlamaya başladı. Foksu bulduğumuzda ormanda donmak üzereydi, belki günlerdir hiçbir şey yememişti. Çok zayıf ve güçsüzdü. Çiğneme refleksi daha gelişmediği için katı mama yiyemiyordu. İlk iş olarak onu kucağımıza aldık ve sıvıyla besledik. Sonrasında veteriner müdahalesi gerekti.

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ÇOCUKLARIN SEVGİSİ İYİLEŞTİRDİ
İlk başlarda çok ürkek ve hareketsizdi. İnsanlardan kaçıyordu. Şu anda çok dost canlısı. Ben çocukların sevgi anlamında ona çok iyi geldiğini düşünüyorum.

Foks okulu çocuklar da onu sevdi
ARTIK SICAK BİR YUVASI VAR
Ona özel, rahat dolaşabileceği geniş bir alan ayırdık. Şu an bir kulübesi var. Dış cephesi onu soğuktan koruyan malzemeyle kaplandı. Özellikle daha güçsüz olduğu ilk günlerde soğuktan bu şekilde korundu. Kulübesinin üstünde yazan ismini, sınıfta çocuklar parlak kartonlardan kesip kendileri yapıştırdı.

HAFTA SONLARI EVE GÖTÜRÜYORUZ
Sevgiye ve ilgiye çok ihtiyacı olduğu bir zamandan geçiyor. Onu kreşin kapalı olduğu günlerde eve götürmeye karar verdik. Bahçeli evi olan öğretmenlerimiz var, sırayla eve götürüyoruz.

FOKS MİNİKLERE OKULU SEVDİRDİ
Biz özellikle 3 yaş grubunda çocukları okula adapte etmek için özel çabalar sarf ediyoruz çünkü bilmedikleri bir ortamda sosyalleşmek için zamana ihtiyaçları oluyor. Eğitim programımızın içine Foks’u da dahil ettik. Şimdi okula koşarak geliyorlar. Öğle uykusuna ona el sallayıp ‘iyi uykular’ demeden gitmiyorlar. Seslenirken ‘köpek’ demek yerine ismiyle çağırmaları bile bu yaş grubunda gelişimleri için önemli. Foks, uygun koşullarda sınıf aktivitelerinde de yer alıyor.”

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KISA ZAMANDA TOPARLANDI
Foks’a ilk müdahaleyi yapan Sarıyer Belediyesi Veteriner Hizmetleri Bölümü’nde çalışan veteriner hekim Hale Cemre Yenici sağlık durumundaki gelişmeleri şöyle anlattı:
“Bize geldiğinde durumu hiç iyi değildi. Uzun süre aç ve susuz kaldığı için sağlığında bazı olumsuz durumlar vardı. Ancak hayati tehlikeyi atlattı. Anne sütünü yeterince emmediğini düşünüyoruz ama yeme içme alışkanlığı bozulmadığı için çok daha kolay toparlandı.”

MİNİKLER VE VELİLER FOKS’U ANLATTI
Ayşe Nehir İşler(5) : “Foks geldiğinden beri okul çok daha eğlenceli geçiyor. Onu çok seviyorum. Okuldan eve döndüğümde onu çok özlüyorum ve hemen sabah olsun istiyorum. Annemle konuştuk ve bana bir yavru köpek sahipleneceğimize söz verdi.”
Irmak Ecem Akdoğan (4): “Eve gittiğimde anneme ve babama Foks’u anlatıyorum. Onunla burada sürekli top oynuyorum, en sevdiği şey top oynamak.”
Sarp Çınar (4) : “Annem okul çantamı hazırlarken Foks için de bir kutuya mama koyuyor. Ben de sürekli ona mama getiriyorum.”
Meltem Çınar (Aras’ın annesi) : “Foks’un bizim hayatımıza girmesi çok iyi oldu özellikle çocuklarımız için. Hayvan sevgisini çok iyi anlamış oldular ve bir canlının büyüme aşamasını görüyorlar. Evde de sürekli ona kıyafet, oyuncak, ve mama almayı konuşuyoruz.”

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Foks okulu çocuklar da onu sevdi
İSMİ ATATÜRK’ÜN KÖPEĞİNDEN GELİYOR
Mustafa Kemal Atatürk’ün sahip olduğu 3 köpeğin isimleri; Alp, Alber ve Foks olarak biliniyor. Alber’in ölümünden hemen sonra pointer cinsi Foks’u sahiplenen Atatürk onu bazı seyahatlerinde bile yanından ayırmamıştı. Atatürk’ün köpeği Foks’un doldurulmuş hali, Anıtkabir’de yer alan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde bulunuyor. Bu bilgiden yola çıkan okul müdürü Dilan Argun hayatını kurtardıkları yavru köpeğin isminin veriliş hikayesini şöyle anlattı:
“Okulumuzda Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 boyutlu baskısı var. İlk geldiği gün önüne yattı ve ben de o anı fotoğrafladım. Sonrasında çocuklara Foks’un kim olduğunu anlatıp birkaç başka isim önerisi sunduk. Çocuklar da ona Foks diye seslenmeyi tercih etti.”

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#Foks#Halit Ayar Gündüz Bakımevi#Dilan Argun

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