Fob Nedir? Fob Bedeli Nedir? Fob Teslim Şekli Nedir?

FOB, "gemide ücretsiz" veya "gemide navlun" anlamına gelir ve malların sorumluluğunun ve mülkiyetinin bir satıcıdan alıcıya ne zaman devredildiğini belirtmek için kullanılan bir atamadır.

FOB Nedir?

Gemide ücretsiz, satıcının veya alıcının nakliye sırasında hasar gören veya tahrip olan mallardan sorumlu olup olmadığını gösterir. Tanımlanmış bir fiziksel konumla kullanıldığında, atama, navlun ücretlerinin ödenmesinden hangi tarafın sorumlu olduğunu ve gönderinin hangi noktada satıcının alıcıya geçtiğini belirler.

Uluslararası nakliyede, malların sevkiyat limanına taşınmasından ve yükleme maliyetinden satıcının ya da gönderenin sorumlu olduğu anlamına gelir. Alıcı varış limanından son varış noktasına kadar deniz taşımacılığı, sigorta, boşaltma ve nakliye masraflarını öder. Satıcı, mallar çıkış limanına yüklendiğinde riski alıcıya geçer.

Gemide Navlun:

Gemide navlun, genellikle gemide ücretsiz yerine kullanılan başka bir terimdir. Fakat bunun resmi bir terim olmadığını belirtmekte fayda var.

FOB Bedeli Nedir?

FOB gönderimi için Uluslararası Navlun Oranı Hesaplayıcısını kullanarak bir FOB fiyat tahmini alabilirsiniz. Sadece mallarınızın boyutlarını ve ağırlığını girin ve sevkiyat limanını belirtin. Böylece fob fiyat hesaplamanızı anında görüntüleyebilirsiniz.

FOB Teslim Şekli Nedir?

Kendi ülkeniz dışında herhangi bir ülkeden, bir tedarikçiden mal satın alırsınız ve FOB nakliye şartlarını kabul edersiniz. Sürecin sonraki üç adımı, masrafları tedarikçiye ait olacak şekilde gerçekleştirilir.

Mallarınız paketlenir ve tedarikçinin deposunda (veya başka bir tesiste) bir kamyona (veya başka bir nakliye şekline) yüklenir.

Kamyon, malları limana getirir ve nakliye gemisine yüklenir.

Gemiye bindikten sonra yolculuğun geri kalanı artık hem sorumluluğunuz hem de masrafınız size bağlıdır.

Mallarınız gemiye binmeden önce masrafları karşılamaktan sorumlu olabileceğiniz durumlar vardır. FOB nakliye noktası ve varış yerinin niteleyicileri bazen tedarikçinin bir FOB nakliye sözleşmesindeki sorumluluğunu azaltmak veya genişletmek için kullanılır. FOB noktası nakliye onlar tedarikçinin nakliye noktasını terk kez malın mülkiyeti alıcıya aktarılır. Oradan, tedarikçiden alıcıya malların mülkiyeti derhal devredilir ve oradan alıcıya giden yolculuğun herhangi bir aşamasında mallara bir şey olursa, alıcı tüm sorumluluğu üstlenir.