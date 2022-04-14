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Fly 2. Ve 3. Hali Nedir? Fly Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Fly 2. Ve 3. Hali Nedir Fly Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Fly kelimesinin sözlük anlamı uçmaktır. Türkçede olduğu gibi İngilizcede de fly sözcüğü mecazen, göz önünde olan bir şeyin kaybolması, uçup gitmesi anlamına gelir. Kelime isim halinde kullanıldığında sinek manasına gelir. Bir havacılık terimi olan flyable ise havanın uçuşa elverişli olması demektir. Fly fiilinin ikinci ve üçüncü zaman hallerini örnek cümleler ile birlikte derledik.

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 İngilizcede uçmak anlamına gelen diğer sözcükler şunlardır: 1- Sail 2- Fade

 3- Take wing (Kanatlanmak) 4- Soar 5- Vaporize 

 Fly 2. ve 3. Hali Nedir? 

 İkinci Hali - We ''Flew'' - Uçtuk

 Üçüncü Hali - We Flown - Uçmuştuk 

 Not: Kelime düzensiz bir fiil olduğu için 2. ya da 3. hali ''flied'' olmaz. 

 Fly Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler 

 İkinci Hali ile Örnek Cümleler 

 1- Yesterday I flew from Istanbul to Paris with a delay of 2 hours.

 Dün 2 saatlik rötarla İstanbul'dan Paris'e uçtum. 

 2- As soon as the weather got colder, migratory birds flew to warmer countries.

 Havalar soğur soğumaz göçmen kuşlar daha sıcak ülkelere uçtu. 

 Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler 

 1- My brother flown to Germany yesterday morning without informing anyone.

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 Abim, dün sabaha karşı, kimseye haber vermeden Almanya'ya uçmuş. 

 2- It's the first time he has flown in such a luxury plane.

 İlk defa bu kadar lüks bir uçakla uçmuş.

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