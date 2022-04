Fly 2. Ve 3. Hali Nedir? Fly Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

İngilizcede uçmak anlamına gelen diğer sözcükler şunlardır: 1- Sail 2- Fade

3- Take wing (Kanatlanmak) 4- Soar 5- Vaporize

Fly 2. ve 3. Hali Nedir?

İkinci Hali - We ''Flew'' - Uçtuk

Üçüncü Hali - We Flown - Uçmuştuk

Not: Kelime düzensiz bir fiil olduğu için 2. ya da 3. hali ''flied'' olmaz.

Fly Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler

İkinci Hali ile Örnek Cümleler

1- Yesterday I flew from Istanbul to Paris with a delay of 2 hours.

Dün 2 saatlik rötarla İstanbul'dan Paris'e uçtum.

2- As soon as the weather got colder, migratory birds flew to warmer countries.

Havalar soğur soğumaz göçmen kuşlar daha sıcak ülkelere uçtu.

Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

1- My brother flown to Germany yesterday morning without informing anyone.

Haberin Devamı

Abim, dün sabaha karşı, kimseye haber vermeden Almanya'ya uçmuş.

2- It's the first time he has flown in such a luxury plane.

İlk defa bu kadar lüks bir uçakla uçmuş.