Fly 2. Ve 3. Hali Nedir? Fly Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

İngilizcede uçmak anlamına gelen diğer sözcükler şunlardır: 1- Sail 2- Fade
3- Take wing (Kanatlanmak) 4- Soar 5- Vaporize
Fly 2. ve 3. Hali Nedir?
İkinci Hali - We ''Flew'' - Uçtuk
Üçüncü Hali - We Flown - Uçmuştuk
Not: Kelime düzensiz bir fiil olduğu için 2. ya da 3. hali ''flied'' olmaz.
Fly Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler
İkinci Hali ile Örnek Cümleler
1- Yesterday I flew from Istanbul to Paris with a delay of 2 hours.
Dün 2 saatlik rötarla İstanbul'dan Paris'e uçtum.
2- As soon as the weather got colder, migratory birds flew to warmer countries.
Havalar soğur soğumaz göçmen kuşlar daha sıcak ülkelere uçtu.
Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler
1- My brother flown to Germany yesterday morning without informing anyone.
Abim, dün sabaha karşı, kimseye haber vermeden Almanya'ya uçmuş.
2- It's the first time he has flown in such a luxury plane.
İlk defa bu kadar lüks bir uçakla uçmuş.