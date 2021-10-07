Florya Kuşu Nedir, Ne Yer Ve Nasıl Beslenir? Florya Kuşu Ne Zaman Ve Nasıl Öttürülür

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Yeşil renkli olan ve küçük kuş türlerine göre şişman görünen Florya kuşu, en çok merak edilen kuş türlerinden biridir. Adı genellikle az duyulan bu kuş türü, yapısı nedeniyle görüldüğünde kolaylıkla tanınabilir.

Florya Kuşu Nedir?

Florya kuşu, İspinozgiller familyasına ait olup ötücü kuş türlerinden biridir. Bilimsel ismi Chloıris chloris olan kuş türünün, gövdesi iri ve dikkat çekicidir. Kalın gagalı Florya kuşu, çeşitli ot türleriyle beslenmeyi sever.

Florya Kuşu Ne Yer?

Beslenme konusunda en seçici kuş türlerinden biri Florya kuşudur. Bazı otlar, yosunlar, hayvansal gıdalar ile hazır yemlerle beslenebilir. Bulunulan mevsime göre, yulaf karışımı, ayçiçeği veya yabani tohumlar verilerek beslenebilir.

Florya Kuşu Nasıl Beslenir?

Florya kuşunun yaygın beslenme biçimi çiçek tohumlarını yemesidir. Yabani hayatta çalılık ve ağaçlarda yaşayabilen Florya kuşu, evde beslenmesine dikkat edilmesi gereken kuş türlerinden biridir. Beslenme süreçleri aksadığında hastalanabilen Florya kuşu, günlük periyotlarda dikkatle beslenmelidir.

Florya Kuşu Ne Zaman Öttürülür?

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Florya kuşlarının ötüşleri makara olduğundan güzel ötmesi ve uzun olması oldukça önemesen durumdur. Florya kuşunun öttürülme zamanı genellikle Mart ayı sonrası olmalıdır.

Florya Kuşu Nasıl Öttürülür?

Florya kuşu yaklaşık olarak 1.5 ay kadar ders yapar. Ders yaptığı esnada makaraları pişirir. Nisan ayının 15'inde makaraya başlar yani dikilir. Ağustos ayının sonunda ise öttürülür. Florya kuşunun öttürülmesi için doğru eğitim verilmes şarttır.

Florya Kuşu Özellikleri

Florya kuşu doğada dikkat çeken kuşlardan birisidir. Kendisine has belli özellikleri var olduğundan kolaylıkla tanınabilir.

İri ve yeşil renk yapıdadır. Gagası açık pembe renklidir. Dişi olanda yeşil renk yerini kahverengine bırakabilir.

Florya kuşunun erkek olanları dişilere göre daha iri görünümlüdürler. Aynı zamanda dişilere göre çok daha göz alıcı oldukları belirtilir.

Ötüşü güzel kuş türüdür. Erkek Florya kuşunun 'Kelebek Uçuşu' adı verilen gösterisi vardır.

Florya kuşunun üremesi nisan ayının ikinci yarısından itibaren başlar. Süreç Ağustos ayına kadar devam eder.

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Florya kuşları yuvalarını tek başlarına yapmayı tercih eden türlerden biridir. Kimi zaman ise gevşek sayılabilecek kolonilerle, her biri kendi yuvasını savunacak biçimde yaptıkları görülebilir.

Yıl içerisinde ortalama 2-3 yavru dünyaya getirdikleri söylenebilir.

Florya Kuşu Nerelerde Yaşar?

Florya kuşu, Güneybatı Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika'da yaygın şekilde dağılmış biçimde yaşamlarını sürdürürler. Dünyanın en yaygın kuş türlerinden olan Florya kuşu, Yeni Zelanda'da görülmüştür. Türkiye'de çoğu zaman görülen kuş türüdür. Meyve ve zeytin ağaçlarının bol olduğu alanlar, seyrek ormanlarda yaşamayı severler. Şehirlerde yüksek ağaçların yerini alan park ve bahçelerde de yaşadıkları gözlemlenebilir. Kış mevsiminde diğer ispinoz türleriyle birlikte karışık biçimde sürüler meydana getirdikleri söylenebilir.

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Florya Kuşu Yenir mi?

Dini boyutta Florya kuşunun yenip yenmeyeceği merak edilen konulardan biridir. Florya kuşu yenmesi haram olmayan kuş türlerinden biridir. Ancak kuşun küçük yapıda olması nedeniyle, zaruri olmadıkça yenmesi tavsiye edilmez. Bu nedenle mümkün olabildiğince bu küçük kuş türlerini yemekten kaçınmalıdır. İslam dinine göre bu kurala uyulması gerekir.

Florya Kuşu Kaç Yıl Yaşar?

Ülkemizde 4 türü olduğu bilinen Florya kuşunun ortalama ömür süresi 25 ile 35 yıl arasındadır. Bazılarının bu ömür aralıklarından daha az veya çok yaşadıkları görülür.