Florür nedir, ne işe yarar? Florürün zararları ve faydaları nelerdir?

Florür kelimesine günlük hayatta kullandığımız ürünlerin içeriğinde sıklıkla rastlarız. Fakat ne işe yaradığını ve neden ürünlerin içine koyulduğunu tam olarak bilemeyebiliriz. Örneğin diş macunu kişisel temizlik ürünüdür ve dişlerimizi fırçalarken macun şeklinde kullanılır. Florür maddesine özellikle diş macunlarının içinde rastlarız elbette ki florürsüz diş macunları da mevcuttur.

Florür Nedir?

Nötr haldeki flor atomunun bir elektron alarak iyon haline geçtiğindeki ismine florür denmektedir.

Florür sembol olarak gösterildiğinde F- olarak ifade edilmektedir. Florür iyon maddesine farklı maddeler de karıştırılabilir. Bu yüzden florür iyon maddesini içeren ürünlere de bu isim verilir.

Bilindiği gibi iyon maddeleri doğada tek başına yer almaz doğal olarak da florür da bir iyon olduğu için doğada tek başına var olamaz. Sadece bir çözeltide farklı bir iyon ile yer alabilir.

Florür maddesinin erime noktası 135 derecedir. Maddenin içinde çözündüğü madde ise sudur.

Florür Ne İşe Yaramaktadır?

Florür maddesi diş macununun içinde yer almaktadır. Dolayısıyla da çocuk, genç ve yaşlı demeden bütün bireylerin yaşamı boyunca kullanması gereken diş macununda yer alarak diş minesini güçlendirmeye yaramaktadır.

Florür bu yüzden zamanla yıpranan dış yüzeyinde yer alan ve şekillenen deformasyonları iyileştirmekte yeniden yapılandırmaktadır.

Florür maddesini bunun yanı sıra çeşitli gıda çeşitlerinden de alabilirsiniz. Çeşitli yiyecek, içecek ve ürünlerde yer almaktadır. Su kaynaklarında da değişen oranlarda florür maddesine rastlanmaktadır. Bitkisel ve hayvansal gıdalarda da yer almaktadır.

Yüzeysel ve yer altı suları, hayvansal gıdalar, bitkisel gıdalar ve kişisel bakım ürünlerinde florür farklı oranlarda yer almaktadır.

Florürün Zararları ve Faydaları Nelerdir?

Florür maddesinin yararları ve zararları insan sağlığı açısından merak edilen konular arasındadır.

Florür maddesinin diş ve kemik oluşumunda gerekli görüldüğü bilinmektedir. Ortalama yetişkin bir kişinin günlük olarak 3 miligram florür iyonunu alması gerektiği söylenmektedir. İnsanlar da bu iyon ihtiyacını bitkilerden, hayvanlardan ve bazı balık çeşitlerinden karşılamaktadır.

Florür maddesi özellikle de çocuk diş macunlarında belirli oranda yer almaktadır. İşte florürün yararları şöyle sıralanmaktadır:

Florür diş çürümesini engellemektedir.

Diş kemiğini iyileştirmekte ve beslemektedir.

Bozulan diş dokusuna olumlu katkı sağlamaktadır.

Kemik oluşumunda etkili olmaktadır.

Diş plaklarını temizlemektedir.

Florür tükürük ile karışarak diş yüzeyine yerleşmektedir.

Böylece dişi korumaktadır.

Ağızda bulunan bakterileri yok etmektedir.

Florür maddesinin zararları ise şöyle sıralanmaktadır:

Florür yüksek miktarda alınmamalıdır. Yüksek miktarda alınan florür vücuda zararlıdır.

Özellikle 5 gram sodyum florür ölümcül etkiye sahiptir.

Diş macunlarının içinde bulunduğu için diş macunları dikkatle kullanılmalıdır.

Diş fırçasının üzerine bir bezelye büyüklüğünde alınması yeterli görülmektedir.

Diş macunu bu yüzden yutulmamalıdır.

Florür maddesi beyni olumsuz yönde etkilemektedir. Elbette ki bu etki fazla miktarda alındığında ortaya çıkmaktadır.

Beyin fonksiyonlarından ezber, hafıza ve düşünme gibi etkinlikleri olumsuz etkilemektedir.

Florür fazla alındığında hormonal dengeyi de olumsuz etkilemektedir hatta bozmaktadır.

Buna örnek vermek gerekirse testosteron seviyesinin azalması verilebilmektedir.

Florür maddesi basit bir şekilde vücuttan atılamamaktadır.

Florür maddesi tiroit bezlerinde depo şeklinde bulunmaktadır.

Bilindiği gibi tiroit bezleri tiroit hormonunu salgılamaktadır.

Buradan anlayacağımız gibi fazla florür alımı tiroit hormonunu olumsuz etkileyecektir.

Bu zararları düşünüldüğünde diş hekimine danışarak diş minesi, yaş, tükürük kalitesi ve genel diş sağlığına uygun normal seviyede florür içeren diş macunu kullanımı uygun görülmektedir.